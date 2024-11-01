Износът на ток е рекорден, АЕЦ „Козлодуй“ работи нормално въпреки ниските нива на Дунав, увери енергийният министър
България изнася рекордни количества електроенергия, а АЕЦ „Козлодуй" продължава да работи без затруднения въпреки рекордно ниските нива на река Дунав. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова...
Най-тежко въоръжените подводници в света са покрити с мрежи срещу дронове
Руският флот започна да инсталира големи мрежи срещу дронове над ядрените си балистични подводници във военноморската база Рибачий на полуостров Камча...
"Доставки чрез български и американски компании": Украйна купува 70 ракети ATACMS и 12 системи M270 MLRS от Турция
Украйна е закупила 70 балистични ракети M39 ATACMS от Турция, както и 12 ракетни системи за многократно изстрелване (MLRS) M270, способни да изстрелва...
Кои са босовете на разбитата фабрика за фентанил във „Факултета“?
Ромските тартори Гаро и Жутата контролирали лабораторията, издал ги арестуваният дилър Сашо Гугутката
Хилядолетия под водата
Река Дунав продължава да ни подарява ценни находки, скрити хилядолетия под водата. Ниското ниво разкри дъното, по което бяха намерени невероятно запаз...
„Справедлива цена“: От септември трябва да заработят платформите за проследяване на цените
Край на двойното етикетиране на стоки и услуги. От утре цените трябва да бъдат само в евро.Временната мярка целеше да подпомогне потребителите да свик...
Криминален психолог за жестокото убийство в Пловдив: Групата престава да бъде съвкупност от отделни личности и се превръща в самостоятелна психологическа система
Има един психологически механизъм, който остава извън полезрението, когато говорим за тежки престъпления, извършени от няколко младежи едновременно. Т...
Милионерът Владо Загатото искал да снабдява с кафе новата власт
Владимир Янков бил готов да участва в обществени поръчки, за да подсигури бизнеса с години
Арестуваният в Бургас наркобарон от Украйна ръководел 14 фабрики за дрога в Европейския съюз
ГДБОП разбили още миналата пролет нарколабораторията на киевчанина Виталий в несебърското село Емона
За милиони евро: Продават шест частни острова на Халкидики и Кавала
Шест частни острова в Халкидики и Кавала са обявени за продажба на цени между 3,1 и 11 млн. евро. Търсенето на подобни имоти започна да нараства след...
Луксозният майбах на Митьо Очите опожарен заради балони с райски газ
Морският Ал Капоне воювал с пловдивска групировка за контрола върху продажбата на диазотен оксид в Слънчев бряг и в Созопол