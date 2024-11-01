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Износът на ток е рекорден, АЕЦ „Козлодуй“ работи нормално въпреки ниските нива на Дунав, увери енергийният министър

Износът на ток е рекорден, АЕЦ „Козлодуй“ работи нормално въпреки ниските нива на Дунав, увери енергийният министър

АНАЛИЗИ
August 07
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България изнася рекордни количества електроенергия, а АЕЦ „Козлодуй" продължава да работи без затруднения въпреки рекордно ниските нива на река Дунав. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова...

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Хилядолетия под водата

Хилядолетия под водата

August 09
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Река Дунав продължава да ни подарява ценни находки, скрити хилядолетия под водата. Ниското ниво разкри дъното, по което бяха намерени невероятно запаз...

Криминален психолог за жестокото убийство в Пловдив: Групата престава да бъде съвкупност от отделни личности и се превръща в самостоятелна психологическа система

Криминален психолог за жестокото убийство в Пловдив: Групата престава да бъде съвкупност от отделни личности и се превръща в самостоятелна психологическа система

August 08
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Има един психологически механизъм, който остава извън полезрението, когато говорим за тежки престъпления, извършени от няколко младежи едновременно. Т...

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