Защо „ловецът на педофили“ Ален Симеонов още не е осъден и тикнат в затвора? Гръцки професор, рекетиран от Мартин Нотариуса, е финансирал издаването на книгата на гологлавия нацист, която е вдъхновила невръстните садисти от Пловдив https://crimes.bg/vodeshha-tema/zashto-lovecat-na-pedofili-alen-simeonov-oshte-ne-e-osaden-i-tiknat-v-zatvora-3/199229 Crimes.bg

Жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим, извършено от неонацисти в Пловдив, насочи вниманието към Ален Симеонов. Задържаните младежи са копирали действията на неговата група за улично правосъдие. В своята книга Ален Симеонов позира с пречупен палец – знак, използван и от руския неонацист Максим Марцинкевич – Тесак. Руският ловец на педофили бе осъден за престъпления и открит мъртъв в своята килия през 2020 г. След неговата смърт Ален Симеонов започна подобни акции в София, примамвайки мъже чрез фалшиви профили.

Въпреки че Ален Симеонов е ръководил около 200 акции с насилие и гаври, срещу него няма повдигнати обвинения. През 2024 г. той прекрати заснемането на видеа, след като навърши пълнолетие. Книгата му „Училище за ловци на педофили“ бе пусната в продажба през юни 2026 г., но ще бъде изтеглена от книжарниците. Издаването на този наръчник е било финансирано от гръцкия преподавател Йоаким Каламарис, който е почетен консул на Уругвай.

Йоаким Каламарис

През май т. г. Йоаким Каламарис осъди прокуратурата да му плати 25 000 лева (12 500 евро) обезщетение заради неоснователно обвинение в измама. Бизнесменът твърди, че е бил рекетиран от кръга на Мартин Божанов–Нотариуса и Невена Зартова. Междувременно на 4 март 2026 г. съдът в Гърция потвърди окончателно присъдата срещу крайнодясната партия „Златна зора“, обявявайки я за престъпна организация. Йоаким Каламарис все още не е коментирал публично връзката си с Ален Симеонов.

Източник: Уикенд