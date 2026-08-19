КРИМИНАЛНО

Откриха 45 контрабандни бойни пистолета на "Капитан Андреево"

https://crimes.bg/kriminalno/otkriha-45-kontrabandni-boyni-pistoleta-na-kapitan-andreevo/199380 Crimes.bg
Lacho
70
Откриха 45 контрабандни бойни пистолета на "Капитан Андреево"
Lacho
70

Митническите служители на митнически пункт "Капитан Андреево" откриха 45 бойни пистолета при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 15.08.2026 г. около 21.00 ч. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната стока – смокини, от Турция през България за Германия. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. При сканирането са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол митническите служители откриват на седем различни места в шофьорската кабина, в предната част и в един от страничните шкафове за съхранение на инструменти на полуремаркето, както и до акумулатора, общо 45 бойни пистолета.

Контрабандните огнестрелни оръжия са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

За последните три месеца на митническите служители са задържали 1640 броя огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях, което е пет пъти повече от задържаното общо количество за предходните шест години от 2020 до 2025 г. включително.

trud.bg

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