ПО СВЕТА

Папа Лъв XIV призова за прекратяване на насилието срещу палестинците на Западния бряг

https://crimes.bg/po-sveta/papa-lav-xiv-prizova-za-prekratyavane-na-nasilieto-sreshtu-palestincite-na-zapadniya-bryag/199198 Crimes.bg
Lacho
35
Папа Лъв XIV призова за прекратяване на насилието срещу палестинците на Западния бряг
Lacho
35

Папа Лъв XIV отново призова за прекратяване на насилието срещу палестинците на окупирания Западен бряг и призова международната общност да засили усилията за постигане на решение с две държави. 

След традиционната неделна молитва „Ангел Господен" Лъв призова за прекратяване „на повтарящите се актове на насилие срещу палестинското население на Западния бряг", съобщи Vatican News.

Той отправи и спешен призив към международната общност „да гарантира напредък към решение с две държави за постигането на справедлив и траен мир".

Ватиканът последователно поддържа позицията, че решение с две държави, основано на сигурни и международно признати граници, е единственият жизнеспособен и справедлив път към траен мир между Палестина и Израел.

Папата отбеляза и началото на Средиземноморските игри в южния италиански град Таранто, като изрази надежда, че спортното събитие ще се превърне в „пророчески знак за мир и братство между народите от този регион и от целия свят".

В игрите участват спортисти от държави в Африка, Азия и Европа, разположени по крайбрежието на Средиземно море.


Източник: БГНЕС

 

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