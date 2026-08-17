Папа Лъв XIV призова за прекратяване на насилието срещу палестинците на Западния бряг https://crimes.bg/po-sveta/papa-lav-xiv-prizova-za-prekratyavane-na-nasilieto-sreshtu-palestincite-na-zapadniya-bryag/199198 Crimes.bg

Папа Лъв XIV отново призова за прекратяване на насилието срещу палестинците на окупирания Западен бряг и призова международната общност да засили усилията за постигане на решение с две държави.

След традиционната неделна молитва „Ангел Господен" Лъв призова за прекратяване „на повтарящите се актове на насилие срещу палестинското население на Западния бряг", съобщи Vatican News.

Той отправи и спешен призив към международната общност „да гарантира напредък към решение с две държави за постигането на справедлив и траен мир".

Ватиканът последователно поддържа позицията, че решение с две държави, основано на сигурни и международно признати граници, е единственият жизнеспособен и справедлив път към траен мир между Палестина и Израел.

Папата отбеляза и началото на Средиземноморските игри в южния италиански град Таранто, като изрази надежда, че спортното събитие ще се превърне в „пророчески знак за мир и братство между народите от този регион и от целия свят".

В игрите участват спортисти от държави в Африка, Азия и Европа, разположени по крайбрежието на Средиземно море.



Източник: БГНЕС