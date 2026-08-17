Децата убийци имали още 5 жертви в списъка си Групата убийци от Пловдив планирала няколко дни първата си акция срещу нарочения за педофил Георги от Кричим https://crimes.bg/kriminalno/decata-ubiyci-imali-oshte-5-zhertvi-v-spisaka-si-3/199220 Crimes.bg

Жестока тийнейджърска банда от Пловдив планирала и извършила бруталното убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Жертвата била примамена на Младежкия хълм от 17-годишната Михаела Генчева, която се представила в интернет за 15-годишно момиче в беда. На 4 август около 16 часа над добродушния мъж бе нанесен тежък побой, продължил час и половина. Първоначално арестувани бяха Теодор Лалов, Георги Златев, Павел Вачков, Михаела Генчева, Виктория Ставрева, Ивайло Иванов, Стефан Димитров, Кристиян Георгиев, Александър Петров и Мартин Николов, но обвинения получиха само петима.

16-годишният Теодор Лалев строшил с авариен чук телефона на жертвата и отнел последните му 42 евро. След това бандата неонацисти изоставила агонизиращия мъж и отишла да се почерпи с дюнери и водка в центъра на Пловдив. По пътя садистите се гаврили и с дете с аутизъм. Бащата на същото момче открил пребития Георги Кузев и подал сигнал на телефон 112 в 17.21 ч. Линейката пристигнала след 20 минути, но пострадалият издъхнал малко по-късно в болницата от жестоките си травми.

Убийството бе разкрито бързо чрез камери за видеонаблюдение, а полицейските арести бяха осъществени на 4 и 5 август. При разследването стана ясно, че групата е подготвяла инквизиции на още 5 потенциални жертви, сред които хомосексуален мъж и скитник. Своевременната намеса на органите на реда предотврати следващите им престъпления. Братовчедът на убития Христо Божков категорично отхвърли обвиненията в педофилия, като заяви, че Георги Кузев е отишъл единствено да помогне на изпадалото в депресия момиче, а не да блудства с него.

Източник: Уикенд