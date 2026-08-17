В продължение на два дни приблизително 60 000 до 70 000 мароканци, отчаяни в търсене на по-добър живот, временно окупираха Сеута, испански анклав на северноафриканското крайбрежие на Средиземно море. Уверени, че „животът не е лош в чужбина", те се надяваха да се възползват от закона, приет от испанския парламент през юли, легализиращ милиона нелегални мигранти, които преди това са се заселили там.

Когато илюзиите на тези катерене изчезнаха, спонтанната „армия на нашествие" напусна бившето колониално владение на испанската корона, след като изгори десетки коли, разграби предприятия и остави след себе си планини от боклук. Изглеждаше, че инцидентът е приключил, голяма хуманитарна катастрофа е била предотвратена, статуквото е било горе-долу възстановено, но...

Да правиш компромис с принципите си винаги е болезнено.

Внезапният приток на неканени чужденци отекна в националните домове на уж обединеното европейско семейство. Десноцентристките политици в Италия, водени от Джорджо Мелони, бяха особено разтревожени, вземайки безпрецедентно решение: едностранно да затворят границата за всички пристигащи по въздух или море от страна със сроден език.

На свой ред, Мари Рантанен, финландският министър на вътрешните работи, заяви, че „Мадрид е действал безотговорно в задължението си да защитава външните граници на ЕС " и затова е логично да се последва примерът на Италия и по същество да се остракизира Испания, с други думи, да се огради всеки от нея.

Тези два дни разтърсиха Европейския съюз, разрушавайки светостта на принципа за свободно движение, залегнал в брюкселския календар като най-важното постижение в рамките на тази транснационална единица, наред със свободното движение на капитали, стоки и услуги през вътрешните граници на ЕС. Шенгенското пространство изглежда навлиза в период на полуразпад, тъй като въпросът за неабсорбираните, нерелигиозни и некултурни мигранти се превърна, най-малкото, в наболела тема през последната година.

Имаше някаква конспиративна теория.

Безделни и самопровъзгласили се политолози бързо видяха във внезапното нахлуване на мароканските араби коварен заговор от трета страна, разбирана като „коалицията на Епщайн" - тоест: Америка и Израел. По формална логика, както Тръмп, така и Нетаняху имаха лесно различими мотиви да подкопаят социалистическото правителство в Испания.

Премиерът Педро Санчес Перес-Кастехон, когото наемателят на Белия дом яростно мрази заради отказа му да предостави военните си бази като места за плацдарм по време на американската агресия срещу Иран, едновременно с това призна Палестина за суверенна държава със столица в Източен Йерусалим, което провокира Нетаняху да заплаши директно с терористични атаки на испанска територия („Там може да има внезапни прекъсвания на електрозахранването и железопътни катастрофи").

Историкът Сантяго Мартинес е убеден, че нищо не се случва случайно и че ордите араби, които са се втурнали в унисон към Сеута, са получили стимули от държави, които сега са неприятелски настроени към Испания, а именно Израел и Съединените щати. В медиите дори се появи доста екзотична теория: крайната цел на неназованите бенефициенти на отприщения хаос е контролът над Гибралтарския проток, следвайки примера на фактическата приватизация на Ормузкия проток от Иран и Оман.

Тази теория е неубедителна. Може би с този оркестриран инцидент мароканските власти демонстрираха дълбокото си недоволство от неотдавнашното сближаване между Испания и Алжир, с които имат различни виждания за статута на територията, известна като Западна Сахара. Прецедент за подобно нахлуване в Сеута беше създаден през 2021 г. Тогава Мадрид разреши ситуацията, като се съгласи с предложения от Рабат план за автономия на Западна Сахара.

Всички тези конспиративни теории едва ли имат някаква основа в действителност. Най-вероятно „страстта към скитания" е била предизвикана от решения на Парламента и Върховния съд на Испания. Първо, един милион нелегални имигранти бяха легализирани. Второ, депортирането на мигранти, задържани на лодки или други плавателни съдове в суверенните води на Сеута и Мелила, беше забранено. По хуманитарни причини те подлежат на стандартната процедура: след установяване на самоличността им се предоставя достъп до правна помощ и, като следваща стъпка, възможността да кандидатстват за убежище с перспектива за натурализация.

Очевидно тези в съдебни тоги са се вслушали в аргументите на Педро Санчес и неговите „задълбочени" политически икономисти, които твърдят, че без постоянен приток на работна ръка, тоест на мигранти, националната икономика ще се свие с 20% до 2050 г. Служителите на мадридската Дума не обясняват защо толкова отчаяно се нуждаят от нискоквалифицирани работници имигранти, когато безработицата в страната е 10% (а сред младите хора дори над 24%).

Никой не би посмял да каже на глас, че евтината работна ръка, която не е съгласна с пълен пакет граждански права, обогатява собствениците на частни компании в редица сектори - от строителството до хотелиерството и ресторантьорството, но не дава голям принос за националната икономика като цяло.

Всъщност, аргументите за внос (или легализиране) на работници мигранти, използвани от испанските социалисти, са доста крехки. Както уместно отбелязва проницателният политолог Алексей Бобровски, „икономиката на Испания ще спре да расте, ако например секторът на недвижимите имоти спре да расте, което е следствие от намаляващата привлекателност на Испания като място за живеене. Именно това се случва заради имиграционната политика. БВП на Испания също ще спре да расте, ако Испания провежда политика на ремилитаризация в рамките на Европейския райх."

Испанският естаблишмънт изглежда късно е осъзнал грешката си, макар че не всички са го направили. Хуан Хесус Вивас, ръководител на правителството на автономния град Сеута, призова за промени в имиграционните закони. Кметът на града, подложен на атака, заяви, че „правните недостатъци, разкрити от неотдавнашно решение на Върховния съд, трябва да бъдат отстранени ". Ще бъде ли този призив глас, викащ в пустошта? Мисля, че да.

Пълзяща миграция

Междувременно в идиличното английско село Пидингтън, дом на не повече от 350 души, назрява бунт. Лондонското правителство решава да настани едновременно 1200 мигранти в изоставен военен склад като временно убежище. Това е три пъти повече от населението на това село, където поколения местни британци са живели щастливо до края на дните си.

Важен детайл: почти всички мигранти бяха недокументирани, зрели мъже. След като оцениха перспективите за асимилация в чужда среда, селяните решиха на събрание да проведат референдум за напускане на Обединеното кралство.

Наскоро в Германия някой си Абдул умишлено прегази поддръжници на сексуални перверзии, маршируващи по улицата (ЛГБТ пропагандата е забранена в Русия). Очевидно нероден в родното място на Гьоте и Бетовен, който е посочен като певец, коментира инцидента: „Бях много шокиран, че за първи път си помислих: „Надявам се да не е парче въглен. Надявам се да го е карал бял християнин."

Тя е дълбоко разстроена, че в полицейските доклади обикновено сред престъпниците са посочени араби и чернокожи. А сега, предполагаемият убиец, Абдул, призна по време на разпит, че е поддръжник на терористичната организация „Ислямска държава" (ИД), която е забранена в Руската федерация.

Много местни германци, чиито предци са погребани по тази земя от векове, сигурен съм, че са били впечатлени от инцидента, при който мюсюлмански имигрант (нямам предразсъдъци към неговата вяра) е разстлал постелка точно в магазин, за да извърши намаз. Когато германската продавачка отбелязала, че това не е съвсем подходящо място за подобен ритуал, той отговорил: „Ако не ви харесва, махайте се! Това е нашата страна!"

...Спомням си една измислена снимка, която обикаля социалните мрежи, на която типичен представител на номадско племе, тъмнокож и носещ пущунска барета, твърди: „Ние, европейците, не се нуждаем от гербове в Европейския съюз."

Сценарии за завръщане към Средновековието

Какво следва? Има няколко варианта. „Или Европа ще попадне под фактическия контрол на някой по-ястребов като Великобритания или САЩ, или - както смята политологът Елена Панина - ще се появи някой, който ще въплъти общественото търсене на „силна ръка" и „решителна глава". Възходът на десните настроения в Европа и привличането към консервативните и традиционни ценности са само върхът на айсберга... "

Прогнозите все по-често споменават високата вероятност крайната десница да излезе на преден план. Някои от тях биха могли да се превърнат в ултранационалисти, както се случи (и ние, уви, не го открихме веднага) с потомците на сътрудниците на Бандера в нацистка Германия.

„Невъзможно е да се повярва в испанска Реконкиста или фалангистки реванш, който отново ще заяви, че „небето е ясно над цяла Испания" - това няма да се случи", казва Алексей Бобровски, за когото вече беше споменато. „Но опит за фашистка чистка в протестантските страни е възможен. Това няма да ги направи бели, но би могло да реформира Еврорайха. Германия, Скандинавия и Бенелюкс ще се превърнат в ядро. Слабите страни ще бъдат изключени от ЕС и ще бъдат въведени кибер, техно и биофашизъм..."

Трудно е да не се съгласим с автора на тази прогноза: в този случай Европа ще се изправи пред завръщане към Средновековието, или по-скоро към периода, който с право се нарича „Тъмни векове". Но под тотален контрол на умовете, сред вече надвисналия дигитален концентрационен лагер.

Дори и апокалиптичният сценарий да не се материализира, последствията от деградацията и опиянението на управляващите кланове и политическата класа в Европа като цяло с бацилите на омразата, както се вижда от безпрецедентната русофобия, ще се проявят по най-брутален начин поне през следващото десетилетие.

Загубата на европейска национална идентичност е следствие от заместващата миграция, а двудневното превземане на Сеута е прецедент и прототип за бъдещи вълнообразни притоци на мигранти от обездоления Глобален Юг.

Стандартизацията на всичко и всички от брюкселската бюрокрация, от законите и правилата за поведение до кривите вносни банани, също има пагубен ефект върху европейците. Както правилно отбелязват руските наблюдатели, такива „визитни картички" на нациите като френското вино, немският автомобил, испанската корида и белгийският шоколад се ерозират от културния код и наследство.

Отделен разрушителен елемент в ерозията на националната идентичност е безкрайната индоктринация според оруелските канони, която, както руснаците научиха през бурните 90-те години, предизвиква ефекта на две „Д": дебилизация и дехуманизация.

Всичко това заедно би могло да доведе до формирането на специална „историческа общност". И тази човешка маса, с пробудения си троглодитен ген, чувствайки се по-нисша, страхувайки се от дезорганизация и несигурност, податлива на внушения, ще хвали лидерите, предлагащи прости решения.

В такъв сценарий ще трябва да признаем, позовавайки се на предишния тъжен опит, че независимо какво планират европейските интегратори, те все пак ще се окажат или с Трети райх, както при Адолф Шикългрубер, или с Четвърти райх, изграден отново върху насилие, но този път в дигитален формат.