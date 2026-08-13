ОТ ТРЪН НА ГЛОГ! Пак ли слагат рога на Марая - бившата жена на мъжа на Отварачката? Цял живот прелъстена и изоставена, накрая ще се върне с подвита опашка при мама и тате https://crimes.bg/uncategorized/ot-tran-na-glog-pak-li-slagat-roga-na-maraya-bivshata-zhena-na-mazha-na-otvarachkata-3/199020 Crimes.bg

Ромската сапунка в четворката между Мара Отварачката, новият й мъж Теодор, бившата му жена Марая и новият й любовник - някогашният депутат от ИТН Александър Рашев придобива все по-трагикомични измерения, шушукат столични клюкари около парламента и околностите.

Докато фолк фурията вее силикон на Лазурния бряг заедно с дъщеря си, а наследникът на климатиците “Мицубиши” си чати зад гърба й с платени парантии тип Санта Китана от “Ергенът”, над главата на предшественичката й Марая тегнат мрачни облаци.

Злите езици редят, че половинката й адв. Александър Рашев приемал много тежко факта, че вече е аут от активната политика, а някои от най-близките му авери ги грози затвор за тежки престъпления. Вече никоя медия не се сещала да покани бившия депутат в студиото си и единствената му трибуна оставал профилът във фейсбук, където той лежи на старите си лаври за правата на разведените бащи.

Несгодите яко ударили крехкото адвокатско его и бившият народен трибун все по-често залитал към разголени и шавливи пеперуди, готови за едно парфюмче да го ощастливят с всичките си дупки. Въпреки, че Марая почти веднага след развода си с Теодор се натресе в дома му, барабар с отрочето, тишината в спалнята й била също толкова оглушителна, както с бившия й мъж.

Скандалите между прясната двойка били почти ежедневие. Марая усещала, че ако не вземе мерки, може за втори път да й бият шута, ето защо подпалвала телефона на Рашев по няколко пъти на ден, устройвайки му истерични скандали с настояване да й се включи на камера за да го види къде е и какви ги върши. Веднага щом неверникът прекрачел прага на дома си, бившата на Теодор вземала телефона му и започвал кръстосан разпит.

За да е още по-недостойно, трътлестата Марая, която близките й наричат просто Мара, постоянно натяквала на новия си мъж колко влиятелен е баща й, който според медийни публикации бил баровец със съмнителен бизнес и тежки далавери с ДДС. “Ще ти стъжня живота ако те хвана с друга, ще лазиш и ще ми се молиш за прошка”, крещяла бившата на Теодор, а Рашев отивал да спи на дивана в хола, далеч от истериите й.

Той от своя страна й натяквал, че сладката службица в парламента, където силиконката бе назначена без задължителното висше образование, е благодарение на него, и заплашвал, че ако не се кротне, ще я върне вкъщи като редова домакиня.

Заради неспиращия тормоз, близки до Рашев се кълнат, че той си е взел втори телефон, който криел в офиса и от него си уреждал срещи със случайни момиченца, подлъгани в социалните мрежи, или с някоя оборотна бръмчалка от мъжките му компании.

Също така ексдепутатът стоплил отношенията с бившата си съпруга, която напусна след като го спипала на калъп с “многострадалната” Марая, която “утешавал” докато тя източи достатъчно пари от бившия си Теодор. Някогашното семейство все по-често грее на общи снимки, уж заради децата. Истината била, че адвокатът търсил всякакви начини да е по-далеч от обсебващата си половинка.

Припомняме, че миналата година, под давление на новата си жена, Александэр Рашев заведе абсурден съдебен иск срещу миньончета на попфолка Мария за колосалните 10 000 000 лв., пише HotArena. За капак заплашил нея и баджанака си Теодор с побой и отвличане, злоупотребявайки с имената на тежки ъндърграунд персони, до които бил близък.

Отново през 2025 гръмна слухът, че фолкпевицата е забърсала наследника на вносителите на климатици “Мицубиши” Теодор докато още беше обвързана с Миро Дзвера. Тя толкова майсторски му завъртяла главата, че той набързо забрави не само жена си Марая, но и платените к¥рви от онлифенс. Двамата набързо се бракуваха, а любовта им бръкна в здравето на Марая, принуждавайки я да използва заплахи и тормоз с помощта на влиятелния си любовник.

Към днешна дата Александър Рашев вече съжалявал, че е влязъл в конфликт с влиятелните родители на Теодор заради една истеричка с претенции, която му тежи на врата като воденичен камък и се чудел как да прекрати делото.

“Кръшкачът си е кръшкач. Марая ще има още по-големи рога от врагинята си Мария, защото Александър е скрита лимонка. Прави се на хрисим и отговорен, а само търси къде да си завре оная работа. Тоя е толкова разгонен, че и Теодор с климатиците ще му завиди. Един дол дренки си ги избира Марчето”, редят душманките й.

Има ли истински сериозна нова жена в живота на Александър Рашев и коя е тя - очаквайте още горещи разкрития по темата!

Източник: crimesbg.com