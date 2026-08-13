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Аутопсията показа: Токсична комбинация от метадон, кокаин и алкохол убила шампиона Димитър Главчев

https://crimes.bg/inczidenti/autopsiyata-pokaza-toksichna-kombinaciya-ot-metadon-kokain-i-alkohol-ubila-shampiona-dimitar-glavchev/198977 Crimes.bg
Lacho
49
Аутопсията показа: Токсична комбинация от метадон, кокаин и алкохол убила шампиона Димитър Главчев
Lacho
49

Резултатите от извършената аутопсия и токсикологичен анализ разкриха причината за внезапната смърт на 28-годишния бивш шампион по джудо Димитър Главчев от Сандански, чието тяло бе намерено в района на жп гарата в село Дамяница. В кръвта на младия мъж са намерени следи от метадон, кокаин и алкохол. Първоначалните съмнения за наличие на фентанил не са се потвърдили.

Съдебномедицинската експертиза сочи, че фаталният край е настъпил вследствие на тежката комбинация от наркотични вещества и голямо количество алкохол, която е натоварила критично организма.

Наличието на метадон предполага, че Главчев вероятно е преминавал през програма за лечение на зависимости, пише struma.com.

Криминалистите продължават работата по случая, като основният фокус на разследването е да се установи движението на младия мъж в часовете преди смъртта му.

Известно е, че той е пребивавал в Дупница, където полицията проверява възможните му контакти и източника на намерените наркотични вещества.

blitz.bg

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