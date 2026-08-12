Плаж „Изток“ в Свети Влас е временно затворен за къпане със заповед на РЗИ-Бургас

От днес със Заповед №РД-03-11/12.08.2026 г. на директора на РЗИ-Бургас д-р Паздеров временно се забранява къпането в морските води на плаж „Изток" в Свети Влас, община Несебър. Заповедта е връчена по надлежния ред на концесионера на плаж „Изток", който е длъжен да укаже чрез издигане на червен флаг и поставяне на информационни табели, че къпането в морето е забранено до следващо указание на държавните органи. Забраната не включва плажуващите да ползват бреговата ивица.

Рестриктивната мярка се налага във връзка с констатирано нарушение на качеството на морската вода от страна на постъпили сигнали от плажуващи за лоши миризми в района на по-горе посочения морски плаж. След извършен веднага оглед на място от Областна администрация Бургас, РЗИ-Бургас, представители на община Несебър, РИОСВ и Басейнова дирекция е констатирана авария на отвеждащата тръба и нейното заустване в морето от намиращата се там пречиствателна станция - частна собственост.

Веднага след постъпване на жалбите РЗИ-Бургас и областният управител на област Бургас и местното общинско управление се самосезираха и предприеха необходимите мерки, както за локализиране на проблема, установяване на източника на замърсяване, така и мерки за недопускане на допълнително замърсяване в бъдеще.

„За справяне със замърсявания, причинени от аварирали съоръжения или частни пречиствателни станции за отпадъчни води в района на Свети Влас, Областна администрация Бургас и контролните държавни органи задействат институционален механизъм, комбиниращ административен натиск, контрол на качеството на водите и правни санкции", заяви областният управител Дико Диков на брифинг пред медиите.

Директорът на РЗИ-Бургас д-р Паздеров обяви, че експерти от РЗИ-Бургас продължават да вземат през 48 часа проби от засегнатия район, за да следят стриктно качеството на водата.

Извънредни проверки и контрол ще се осъществява и от РИОСВ-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район", които също ще извършват съвместни проверки на място. Водни проби ще се вземат от точката на заустване, крайбрежните морски води и близките плажни ивици. РЗИ-Бургас следи микробиологичните показатели за безопасността на водите за къпане. Съгласно заповедта на РЗИ-Бургас последващи проверки ще се извършват в зависимост от резултатите по микробиологичните показатели.

При необходимост областният управител ще свика Областния щаб за защита при бедствия или междуинституционална работна група с представители на РИОСВ, БДЧР, РЗИ, Община Несебър и Морска администрация.

Ще се следи дали частният обект спазва дадените от контролните органи предписания. При системно неизпълнение, застрашаващо общественото здраве или околната среда, казусът ще бъде предаден на прокуратурата за търсене на наказателна отговорност за престъпление против околната среда.

Временната забрана за къпане във водите, прилежащи към морски плаж „Свети Влас-Изток", част от утвърдената зона за къпане - „Централен плаж гр. Свети Влас", община Несебър, ще бъде отменена с друга заповед на директора на РЗИ-Бургас до отстраняване на констатираното несъответствие и получаване на два последователни анализа на водите за къпане, съответстващи на Наредба №5 от 30.05.2008 г. за управление на качеството на водите за къпане.

Пресцентър на Областна администрация Бургас