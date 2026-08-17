Дидо Дънката цели 3 месеца се крие на луксозна яхта

Варненският бизнесмен Даниел Славов, известен като Дидо Дънката, е прекарал 3 месеца на собствената си луксозна яхта Azimut 105 Grande на около 100 км навътре в Черно море, в близост до морската граница с Турция. Излизането му в морето в края на март е било породено от страх от арест около акция за купуване на гласове преди парламентарните избори, при която бяха открити 200 000 евро и списъци с избиратели във Варна.

Въпреки престоя си на плавателния съд, оценяван на около 3 милиона долара, Славов е продължил да провежда бизнес срещи, като партньорите му са били извозвани директно на борда. Локацията му е позволявала бързо преминаване в турски води при евентуална опасност от българските власти. Издръжката на подобна яхта възлиза на около 300 000 долара годишно за екипаж, гориво и поддръжка.

Името на Даниел Славов добива широка популярност през 2010 г. при полицейската акция „Медузите“, когато е арестуван заедно с Борислав Гуцанов. Впоследствие държавата е осъдена в Страсбург за този арест. През годините той се превръща в един от основните строителни предприемачи във Варна с мащабни инвестиции в имоти и хотели, а името му се свързва и с казуса около селището в местността Баба Алино.

Източник: Уикенд