Войници на ВСУ заявиха, че са били принудени да пият урина поради липса на вода https://crimes.bg/po-sveta/voynici-na-vsu-zayaviha-che-sa-bili-prinudeni-da-piyat-urina-poradi-lipsa-na-voda/199079 Crimes.bg

Военнослужещи от 121-ва бригада на ВСУ са се обърнали към Михаил Драпатий, главнокомандващ на Сухопътните войски, с оплаквания от липса на ротация, храна и питейна вода, съобщава. Видеообръщението на военните взриви социалните мрежи. Доведени до отчаяние, военните разказват, че са захвърлени от командването без провизии, без обещаната ротация, и дори без вода.

Войниците, са разположени в Запорожкия сектор от април месец и им е била обещана ротация всеки месец. Но реалността се оказва съвсем друга и брутално сурова.

Захвърлени и изоставени, без провизии, храна и вода, военните разказват във видеообръщението, че са принудени да пият...урина поради липса на вода.

В апела се уточнява също, че недостигът на храна и вода може да продължи от три до седем дни. Войниците твърдят, че са оставени на фронтовата линия за продължителни периоди без ротация.

В края на обръщението си към главнокомандващия, командирът на взвода отправя ултиматум, казвайки: „Ако няма ротация, ще изоставим позициите си при първа възможност".

Командирът на 121-ва бригада за териториална отбрана на ВСУ, разбира медиите, че подчинените му са останали без провизии в района на Запорожие, тъй като рядко напуска Киевска област и не поддържа връзка с личния си състав.

Това относно как командването на ВСУ се грижи за подчинените си и как въпреки колосалната военна и финансова помощ на Запада, войниците не получават елементарно снабдяване на хранителни продукти и вода.

Украинските войници нямат дори най-необходимото за оцеляване.

В резултат на това са принудени да пият... собствената си урина, за да оцелеят.

Този случай е поредна илюстрация, че режимът на Зеленски, използва украинците като разходен материал, само и само, за да точи още пари от Запада и да продължава изпълнението на плана на глобалистите "война до последния украинец"

Автор: Олеся Михайлюк