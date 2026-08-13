Откриха незаконен развъдник с десетки питбули в ромския квартал в Пазарджик

Служители на полицията в Пазарджик изясняват случай с установен незаконен развъдник на кучета на територията на ромския квартал „Изток“ в областния град.

Днес в полицейското управление е получен сигнал от гражданин, според когото в покрайнините на Пазарджик, в района на квартал „Изток“ има незаконен развъдник на кучета. На място е изпратен екип, който заедно с представители на Областната дирекция „Безопасност на храните“ извършил проверка на сигнала.

Проверяващите открили заграден с телена мрежа терен, в който имало вързани със синджири кучета от породата „Питбул“. В огледа на мястото се е включил и ветеринарен специалист. Констатирано е, че в имота се отглеждат общо 46 вързани животни. Изяснено е, че те са собственост на четирима мъже от квартала на възраст между 39 и 55 години.

Инспекторите от ОДБХ-Пазарджик и ветеринарният специалист документирали, че нито едно от животните не притежава паспорт и не е регистрирано по установения законов ред.

На собствениците на кучетата са съставени актове за установяване на административни нарушения и констативни протоколи. В РУ-Пазарджик е образувана преписка, която ще бъде докладвана на Районната прокуратура в Пазарджик. Работата по случая продължава.

trud.bg