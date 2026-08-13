5-годишното дете, което беше жестоко пребито, постъпва за втори път в болница в рамките на два месеца

5-годишното дете, което беше пребито брутално от мъжа, с когото живее майка му, влиза за втори път в болница след насилие в рамките на два месеца.

В ефира на NOVA NEWS клиничният социален работник Александър Миланов постави въпроса дали социалните работници са знаели за този случай. Според него, когато има опасност за дете, трябва да реагират всички – роднини, съседи, и да бъде подаден сигнал.

По думите му случаят с насилието върху това дете не е единичен, затова трябва да е ясно, че за случващото се е знаело. Миланов даде следната хипотеза: "Тъй като става дума за дете от малцинствен произход, най-вероятно обществото и институциите са подценили този въпрос, защото това са семейни проблеми и специалистите трудно можем да се намесим в тези общности. Социалните служби не се чувстват достатъчно защитени, когато трябва да работят в такива общности".

Миланов обясни, че след жестокия побой следва социалните служби да предприемат действия по неговото изваждане на детето от семейството и настаняването му близка до семейната среда, а именно роднини. Според него би било парадоксално, ако другите деца в дома бъдат настанени при близки, които са знаели за насилието и не са реагирали. Експертът каза, че ако не се намерят роднини, които да се погрижат за детето, то трябва да бъде настанено при професионални приемни родители. В краен случай всички деца от семейството могат да бъдат настанени в център от семеен тип.

ФОКУС припомня, че към този момент състоянието на детето остава критично. То е с тежка черепно-мозъчна травма, поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома.

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