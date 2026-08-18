Връщат в ареста шефа на ВиК Несебър Свилен Станчев

БГНЕС припомня, че арестът на Свилен Станчев предизвика сериозен обществен отзвук, предвид стратегическото значение на ВиК-мрежата в най-голямата и натоварена туристическа община у нас – Несебър, в чиято територия попада и комплексът Слънчев бряг.

Апелативният съд в Бургас уважи протеста на прокуратурата и отмени по-леката мярка за неотклонение на началника на ВиК-клон Несебър, Свилен Станчев. С днешното решение на магистратите той ще бъде върнат обратно зад решетките.

Решението на въззивната инстанция идва, след като на 11 август първоинстанционният съд промени мярката на Станчев от постоянно "задържане под стража" в "домашен арест", контролиран чрез система за електронно проследяване (гривна).

Държавното обвинение реагира светкавично на освобождаването на Станчев под домашен арест и внесе протест, настоявайки за налагане на най-тежката мярка за неотклонение.

Основните аргументи на прокуратурата, които Апелативният съд сметна за основателни, се уповават на две ключови обстоятелства - че процесуално-следствените действия са в самото си начало, предстоят разпити на още свидетели и събиране на документация. И че предвид високия управленски пост, който обвиняемият заема в йерархията на държавното дружество ВиК-Бургас (и в частност структурата в Несебър), съществува реална опасност той да възпрепятства разследването. Според обвинителите, на свобода Станчев би могъл да окаже натиск върху подчинени служители, които са потенциални свидетели, или да манипулира и унищожи важни доказателства.

Решението на Апелативния съд в Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване, което означава, че началникът на водното дружество в курортната община остава в ареста за неопределено време.

БГНЕС припомня, че арестът на Свилен Станчев предизвика сериозен обществен отзвук, предвид стратегическото значение на ВиК-мрежата в най-голямата и натоварена туристическа община у нас – Несебър, в чиято територия попада и комплексът Слънчев бряг.

Случаят започна със специализирана полицейска акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Икономическа полиция. Разследването срещу ръководството на локалното ВиК е насочено към разкриване на корупционни практики и злоупотреба със служебно положение.

Основните съмнения и оперативни сигнали, довели до задържането, са свързани с класически схеми за изнудване на бизнеса. В бързоразвиваща се зона като Несебър, където строителството на нови хотели, жилищни сгради и търговски обекти не спира, присъединяването към водопроводната и канализационната мрежа е критичен фактор. Според първоначалните данни от разследването, ръководни фактори в дружеството са създавали изкуствени административни пречки пред инвеститори и собственици на имоти, за да изискват нерегламентирани плащания (подкупи) в замяна на бързо и безпроблемно издаване на нужните разрешителни и съгласувателни становища.

Очаква се в следващите седмици прокуратурата да повдигне и конкретизира окончателните обвинения, след като приключат експертизите на иззетата от офисите на дружеството документация.IБГНЕС