Експерти за “Кръв и чест”: Радикалните групи запълват емоционалната празнота у младите

Ивайло Колев, наемателят на помещението, в което се събирали членовете на “Кръв и чест” остава в ареста, реши Пловдивският районен съд. За помагача Ивелин Велев е наложена парична гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син е освободен от ареста.

Обвиненията срещу тримата са за проповядване или подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация.

Психиатърът Веселин Герев и Тихомир Безлов, главен експерт в програма “Сигурност“ от Центъра за изследване на демокрацията коментираха пред bTV защо радикалните групи набират все повече популярност.

Радикализация на младежите

Според Безлов големият проблем са радикалните младежки групи, които съществуват от години.

“Не бих казал, че са все повече, но има една традиция. В Пловдив, например, въпросната „Кръв и чест“ се появи публично от 2001 година. Тогава имаше редица инциденти, включително наръгване с тръба на един ромски младеж. Имаше опит да се регистрира политическа партия, националистическа, 2012-2013 година”, припомни експертът.

Според него една от основните причини за проблема е, че определени групи и мрежи са известни на институциите, но периодично остават без внимание.

Безлов отбеляза, че през годините е имало различни информационни поводи за съществуването на подобни групи в България – във Враца, Плевен, София и други места. Според него обаче при повдигането на обвинения фокусът обикновено пада върху конкретното насилие, а не върху престъпленията от омраза.

Безлов свърза темата и с тежкия инцидент с убийството, извършено от петима тийнейджъри на Младежкия хълм в Пловдив, като изрази надежда случаят да доведе до по-голямо внимание към радикалните младежки групи и насилието.

Попитан дали тези радикални групи са подценявани от институциите, МВР и службите за сигурност, Безлов каза, че не може да отговори точно, но е категоричен, че не се работи системно. По този начин темата периодично изчезва.

Според психиатърът Веселин Герев не е задължително младите хора, които се присъединяват към подобни групи да са запознати в дълбочина с идеологията, чиито символи използват.

Запълване на емоционален дефицит

“Аз съм далеч от идеята, че тези младежи са наясно с националсоциалистическата идеология, чиито символи кръстят там техните помещения, така да кажем. Те са далеч от всичко това“, посочи психиатърът.

Според Герев екстремните и екстремистките групи могат да запълнят емоционален дефицит у младите хора.

“По-скоро тези групи, екстремни или екстремистки, целят да запълнят една голяма душевна празнота в съзнанието на тези хора. На първо място това е голямата емоционална и емпатична празнота, която се оформя в техните семейства“, обясни психиатърът.

Семейството е фактор

Герев посочи като фактор и отношенията в семейството - самотни родители, които трудно се справят с желанията и волята на децата си.

В конкретния случай с “Кръв и чест“ има и родител, за когото се смята, че участва в организацията заедно със сина си.

“Да, разбира се, трябва да има един водач, около когото да се сформира групата. И там, където се дава личен пример от родителя, разбира се, това поощрява някак си действията на наследника“, коментира Герев.

Според психиатърът в подобни семейства липсва разбирателство, а децата могат да бъдат изложени на различни форми на домашно насилие.

“В тези семейства няма разбирателство, в повечето случаи се живее под различни форми на домашно насилие - или вербално, или физически. Не се говори с подрастващите. И в един момент те намират една такава среда, където могат да получат поле за изява“, каза той.

Според Герев в тези групи младите хора могат да се почувстват разбрани и да възприемат участието си като обществено полезно.

На въпрос колко е кратък пътят от теорията и идеологията до реалните действия и проявата на насилие и агресия Герев заяви, че определени личностни характеристики имат значение.

“Ако човек няма заложено в себе си чувството за импулсивна агресия, ако няма заложено в себе си чувството за тормоз над останалите членове на обществото, няма да отиде и да се занимава изобщо с такава група - колкото и да му бъде това проповядвано“, каза психиатърът.

dnes.bg