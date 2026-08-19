Младежи ще преобразят стената край Моста в Бургас с обща графити композиция

Инициативата в Морската градина връща вниманието и към старата идея Бургас да има собствен фестивал на уличното изкуство

Младежи от Бургас ще превърнат част от бетонната стена край Мостика в обща графити композиция под ръководството на професионален артист. Творческата акция ще започне на 19 август, утре, от 17:00 часа на крайбрежната алея в района на Моста.

Инициативата е на доброволци към Младежкия международен център. За "платно" е избрана бетонната стена, която в момента няма особена художествена стойност, меко казано, въпреки че покрай нея всеки ден преминават жители и гости на града.

Водещ на проекта ще бъде Пламен Радиев, който има реализирани графити проекти в България и чужбина, включително в Приморския парк на Бургас. Той ще работи заедно с участниците по общата художествена концепция и ще ги насочва при реалното изрисуване на стената.

Организаторите поставят акцент и върху отношението към градската среда. Идеята е младите хора да участват от създаването на проекта до неговото изпълнение и да видят как уличното изкуство може да се развива организирано на подходящи места.

Сегашната инициатива напомня за идея, обсъждана в Бургас още през 2018 г. Тогава бургазлии предложиха Морска гара да приема графити фестивал с обособени пространства за артистите. През 2020 г. темата се появи отново с предложение подлезите в града периодично да се преобразяват чрез улично изкуство.

В същия период идеята намери място и в концепцията Посока Бургас 2020+20 на арх. Емил Бурулянов. В нея фестивалът на уличното изкуство бе разглеждан като част от по-богатия културен календар и като допълнение към градската среда.

Работата край Мостика ще продължи около три часа. Всеки желаещ да участва трябва да се регистрира предварително и да бъде с подходящо облекло за работа със спрейове. Завършената композиция ще остане върху една от най-видимите стени по крайбрежната алея.

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