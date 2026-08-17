Боеприпаси за 50 млн. евро унищожени при взрив във военния завод на Гебрев Руски саботаж, запален камион или човешка грешка стоят зад 5-ия инцидент в оръжейно предприятие на „търговеца на смърт“ https://crimes.bg/vodeshha-tema/boepripasi-za-50-mln-evro-unishtozheni-pri-vzriv-vav-voenniya-zavod-na-gebrev-3/199255 Crimes.bg

Мощен взрив унищожи склад за боеприпаси във военния завод на оръжейната фирма „Емко“ край тревненското село Белица. Внезапният тежък инцидент предизвика голяма паника сред местните жители, но за голямо щастие всички над 300 работници бяха успешно евакуирани своевременно. Директорът Славчо Димиев категорично отхвърли версията за самозапалване или извършена атака с вражески дронове, като призова компетентните органи за пълно разследване на възможен саботаж. Първоначалната лансирана хипотеза за възникнал пожар от камион цистерна също бе категорично отхвърлена от управата на предприятието.

В напълно разрушеното складово съоръжение се е съхранявала готова за незабавен износ към Украйна продукция, включваща артилерийски, танкови и минохвъргачни боеприпаси. По първоначални оценки нанесените щети за оръжейния търговец Емилиян Гебрев надхвърлят сумата от 50 000 000 евро. Разследващите органи, Специализираният отряд за борба с тероризма и сухопътните войски започнаха незабавно подробни огледи на мястото на аварията с цел събиране на важни доказателства.

Съмненията за извършена руска диверсия се засилват от факта, че Емилиян Гебрев от години е мишена на чужди разузнавателни служби. През 2015 година той оцеля след опит за отравяне, а агенти са свързвани с редица предишни взривове в негови бази в Ловнидол и Карнобат. Влошената обща обстановка и зачестилите инциденти около военните доставки допълнително подхранват версията за умишлено предизвикана експлозия.

Източник: Уикенд