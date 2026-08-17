Милена Милотинова: Започва заравняването на терена около „Арена Бургас“ за „Евровизия 2027“

Подготовката на терена около „Арена Бургас“ за домакинството на "Евровизия 2027" вече е започнала. Тежка техника е струпана на мястото, което предстои да бъде заравнено, съобщи генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова по време на пресконференция в Община Бургас, цитирана от бТВ.

„Тази сутрин при обхода видяхме тежката техника вече струпана на мястото, което предстои да бъде заравнено“, каза Милотинова. Тя обясни, че заравняването е необходимо, за да може теренът да бъде използван за подвижните телевизионни станции и техниката, която ще бъде необходима за реализацията на продукционното шоу.

Милотинова припомни, че миналия четвъртък е проведено работно заседание в Българската национална телевизия с кмета Димитър Николов и част от екипа му. Тогава е било договорено да започнат работите по подготовката на терена, пише БТА.

„Можем да кажем, че сме даже преди сроковете, което е добър тест за начало на работата“, каза Милотинова.

Кметът Димитър Николов потвърди, че общината вече е започнала и други строително-монтажни дейности, които са в рамките на нейната отговорност и не зависят от окончателните изисквания на Европейски съюз за радио и телевизия (European Broadcasting Union, EBU) и БНТ.



„В момента опъваме силови трасета, правим благоустрояване, което не е свързано с изискванията на EBU и на БНТ. За всичко останало съм изключително дисциплиниран и ще се съобразя изцяло с това, което хората с дългогодишен опит искат“, заяви Николов.

„Да не забравяме, че има много градове, които са провеждали „Евровизия“ и не са били столици и са съизмерими с населението на Бургас и Бургаския регион“, допълни той и коментира, че хората, които от години стоят зад организирането на събитието гарантират, че при точно спазване на техните правила успехът ще бъде феноменален.



„Ще дам много енергия в това. Познавам в детайли възможностите на моят екип и ще ги изцедя като лимони. Вече съм спрял отпуските на екипа. Казах да се ограничават и по отношение на рождените дни, годишнини и семейни тържества и им благодаря за разбирането“, каза още Николов.

Той обясни, че към момента спазва и клауза за конфиденциалност, заради която не може да коментира всички допълнителни локации. По думите му в момента се водят разговори за пристанището, централната градска част и пространствата в Морската градина. Николов посочи, че част от подготвителните дейности вече се извършват, но окончателното разпределение на зоните и конкретните решения ще бъдат представени след финализиране на разговорите с EBU и БНТ, което може да се очаква към края на септември.

Милена Милотинова допълни, че реалната съвместна работа на БНТ и Община Бургас започва още сега. След срещата с медиите е предвидена онлайн среща между екипа на Общината и екипа на БНТ, включително с отговорните за шоуто специалисти.

fakti.bg