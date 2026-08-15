След 270 дни в океана: Емоционално изтощение и суицидни мисли мъчат екипажа на американски самолетоносач

Членове на екипажа на американски самолетоносач съобщават за мисли за самоубийство след 270 дни в морето, като някои обмислят да скочат зад борда.

Военнослужещите на американския самолетоносач USS "Ейбрахам Линкълн" се сблъскват със сериозни проблеми заради безпрецедентно дългото си разполагане в морето. След повече от 270 дни без адекватна почивка, множество членовете на екипажа показват признаци на тежко емоционално изтощение, а някои военнослужещи, според разкази за техни колеги, са обмисляли самоубийство.

Изданието на американската армия "Stars and Stripes" съобщава за среща с роднини на военнослужещи в Сан Диего. Една от тях е съобщила, че е получила съобщение от съпруга си: той ѝ пише се надява „да не се събуди утре“. Други военнослужещи и техните семейства разказват случаи, в които членове на екипажа е трябвало да бъдат узмирявани, за да не опитват да скочат зад борда.

Мисията на "Ейбрахам Линкълн" е трябвало да приключи през май, но заради конфликта в Близкия Изток тя многократно е удължавана. Някои моряци се оплакали от влошаващите се условия на борда, включително проблеми с душове и тоалетни, недостиг на топла вода, липса на хигиенни продукти и ограничени хранителни дажби.

ВМС на САЩ дежурно отговарят в подобни случаи, че военнослужещите имат достъп до психолози, лекари и военни свещеници, отбелязва изданието. Американските самолетоносачи обикновено акостират в пристанището на всеки 30 до 45 дни, за да попълнят провизиите и да си починат екипажът, но USS "Ейбрахам Линкълн" е направил само две кратки спирки - в Гуам и Оман - откакто е отплавал от Сан Диего през ноември 2025 г.

trud.bg