Досущ като в Пловдив: Жестоко убийство на млад мъж, набеден за сексуален хищник, разтърси Австралия

И двата инцидента завършват фатално, 27-годишният Оливър Конрой е ликвидиран от пет момчета и две момичета

27-годишният Оливър Конрой от Бризбейн стана жертва на едно от най-шокиращите престъпления в Австралия през 2026 г. Жестокото убийство е извършено от група тийнейджъри, които според полицията са му заложили капан чрез фалшив профил в приложение за запознанства. Случаят е широко отразен от The Guardian Australia, ABC News, 7NEWS, International Business Times UK и други медии, които го определят като „преднамерена ловна операция“ срещу млад мъж, набеден за сексуален хищник.

На 24 юли вечерта Конрой твърдо убеден тръгва за среща с момиче, с което се запознал по-рано онлайн. На мястото обаче го чакат седем тийнейджъри - пет момчета на възраст между 15 и 17 години и две момичета на 14 и 15 години.

Според полицията групата го е нападнала, пребила, ограбила и влачила по улицата, докато се опитвала да избяга с автомобила му. Някои медии съобщават, че част от побоя и всички последвали зверства са били заснети с телефон.

Полуживият Конрой е открит от съседи и откаран в болницата „Royal Brisbane and Women’s Hospital“, където умира две седмици по-късно. Нанесените му травми били несъвместими с живота.

Първоначалните обвинения срещу нападателите са за телесна повреда и кражба на автомобил, но по-късно са преквалифицирани в убийство. Двете момичета стават първите непълнолетни в Куинсланд, обвинени в убийство по закона „престъпление като възрастен - наказание като възрастен“. Всички седем обвиняеми остават в ареста, а делото, което наелектризира австралийците, е насрочено за 1 септември.

Полицията продължава да издирва свидетели и видеозаписи от района.

Разследващите посочват два автомобила, единият е тъмен SUV и син седан. Те са били в близост до мястото на нападението около 22:15–22:16 ч. Жители от района разказват пред 7NEWS, че са чули шум и суматоха, а някои критикуват местното правителство, че не предприема достатъчно мерки срещу младежката престъпност.

Случаят предизвиква силен отзвук и в България, тъй като случаят болезнено напомня за трагедията в Пловдив, при която 37-годишният Георги Кузев загина след жесток побой. Той бе примамен по същия начин - с фалшив профил на момиче и желание за среща от нейна страна. Когато Георги отива на уговореното място в уречения час, той отново е посрещнат от група младежи, които зверски го пребиват и оставят в безпомощно състояние. Малко след това Кузев издъхва от раните си.

trud.bg