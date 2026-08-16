Иран задържа двама френски дипломати за шпионаж

Министерството на разузнаването на Иран съобщи в събота, че двама френски дипломати са били задържани по обвинение за чуждестранна намеса по време на разследване за национална сигурност, преди да бъдат предадени на френския посланик.

В изявление министерството заяви, че разузнавателните звена са се натъкнали на двамата дипломати, докато са изпълнявали съдебна заповед за арест на двама заподозрени като част от разследване за чуждестранно влияние и намеса.

След като провериха самоличността на дипломатите, властите уведомили иранското външно министерство, преди да ги предадат на френския посланик в Иран под дипломатически полицейски ескорт, се добавя в съобщението.

Министерството твърди, че първоначалната проверка на документи и материали, иззети на мястото, показва „мащабен проект, насочен към изграждане на влияние, чуждестранна намеса и създаване на условия за дейности, насочени към независимостта на Иран“.

В него се казва още, че върху някои от иззетите документи е открит подписът на бившия посланик на Франция в Техеран.

Министерството подчерта, че „няма да позволи на лица с дипломатически статут да се занимават с незаконни и интервенционистки дейности“, предупреждавайки, че ще бъдат предприети действия срещу отговорните лица, ако подобни инциденти се повторят.

В него се призовава и френското правителство да бъде подведено под отговорност за това, което то определи като намеса от страна на неговите дипломати.

Разследването продължава и допълнителни подробности ще бъдат публикувани по-късно, добавиха от министерството.

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