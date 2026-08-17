Скритото минало под Дунав

Още една история от миналото излезе от дъното на Дунав. Край румънската община Груя и сръбското селище Прахово се показаха останки от германски кораби, потопен в края на Втората световна война.

Дестинацията е на левия румънски бряг на Дунав. Пътят минава през мост „Нова Европа" при Видин - модерна връзка между България и Румъния от 13 години, а в миналото - граница, път, бойно поле и търговски коридор. Там се виждат новопоявили се острови, пронизващи реката пясъчни коси и оголени брегове. Пътят продължава през Маглавит, Четате и Гърла Маре до района, в който се срещат границите на Румъния, Сърбия и България.

„Имало е периоди, когато Дунав е бил толкова нисък, но не и на това ниво. А сега, след като е спаднал толкова много, се появяват останките от бивши военни кораби, останките от Втората световна война", казва Мариан Бегеску, кмет на община Груя, Румъния.

От него научаваме, че при отстъплението на германските войници са останали още много такива кораби и че най-ясно видими са потъналите близо до бреговете.

„Старите хора казват, че има много повече, включително и тези по плавателния канал, защото, когато са потънали, някои са били по-близо до брега, други - по-дълбоко", посочва Мариан Бегеску.

Той разказва за участък, където Дунав буквално изважда Втората световна война от водата. Срещу Извоареле е сръбското село Прахово, а само на километри е и хидровъзелът „Железни врата 2". Там се виждат корабите. На това място през 1944 г. германският флот умишлено потопява десетки кораби, за да затрудни придвижването на съюзническите войски.

„Те са разположени надолу по течението от портите на „Железни врата" 2, на около 4500 метра. И са били потопени по време на Втората световна война през 1944 г. Германците са ги потопили, за да не дойдат руснаците след тях. Бомбардираха ги, за да не могат руснаците да дойдат след тях", разказва Марин Мадалича, жител на село Извоареле.

Водата и там е толкова малко, че някои от корабите изглеждат като заседнали в пясъка насред реката.