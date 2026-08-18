Милен Цветков на 60? Да бе, да!

На 30 юли легендарният журналист Милен Цветков щеше да навърши 60 години, но житейският му път бе трагично прекършен навръх Великден през 2020 година. Емблематичният телевизионер бе пометен от дрогирания шофьор Кристиан Николов, докато кротко изчакваше на червен светофар. Неговата дългогодишна екранна партньорка Лора Крумова го определя като изключително талантлив, макар и понякога труден за съвместна работа колега. Пророчески приживе той споделя страховете си от катастрофа, които за голямо съжаление по-късно се превръщат в сурова реалност.

Пътят му в медиите започва от популярното студентско предаване „Ку-ку“, след което работи с легендарната Бригита Чолакова и става водещ на новините по БНТ. Некомпромисният му характер и откритата борба срещу цензурата често водеха до уволнения и временна смяна на професията му със строителство. В личния си живот той остави две деца – дъщеря си Калина от първия си брак с Дана Начева и син си Боян от втората си съпруга Ивета. В последните си дни бе с астроложката Милена Иванова, която по-късно издаде книга за тяхната любов.

Убиецът му Кристиан Николов получи девет години затвор за тежкото си престъпление и се очаква скоро да излезе на свобода. Междувременно паметта на обичания журналист бе почетена с документалния филм „Милен“ от Веселин Диманов и Димитър Стафидов, както и с именуването на уличка в столицата. Неговите колеги и верни зрители продължават да го помнят като един от най-смелите и саркастични гласове в българския ефир.

Източник: Уикенд