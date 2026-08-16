Русенец с "Ауди" разора дюните в Китен

Шофьор на "Ауди" разора красивите дюни на плажа в Китен, след като решил да си спретне оф роуд шоу. Пясъкът обаче се оказал коварен и возилото му се заклещило.

Русенецът Георги Георгиев се видял в чудо, след като дълго време се опитвал да потегли, но без резултат. Тогава, без никакво притеснение, мъжът написал в социалните мрежи: „Здравейте закъсах над Северен плаж Китен в пясъците и не мога да намеря кой да ме издърпа до асфалта."

Свидетели на нахалството на водача станали много плажуващи. Те се свързали с ОД МВР - Бургас и подали сигнал за случващото се на пясъчните дюни.

Обаждането им е от 9. 26 часа сутринта в неделя. "Сигналът е насочен към РУП Приморско. Автомобилът ще бъде изваден, а собственикът ще заплати глоба, която започва от 500 евро до 1500 евро", казаха от ОДМВР.

От снимките на закъсалото Ауди, става ясно че шофьорът е правил шоу почти до морето, но пясъкът го е хванал в капан, като автомобилът е потънал до праговете.

Навлизането на МПС-та върху пясъчните дюни и плажните ивици е категорично забранено от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. За подобни нарушения са предвидени солени глобите до 1500 евро за физически лица, а при увреждане на дюните, санкциите могат да бъдат и значително по-високи.

Миналата година, отново имаше затънал автомобил - на романтичния Шофьорски плаж отново край Приморско. Тогава шофьорът се оправдал, че нямало къде да спи и решил да нощува почти до вълните, за да усети романтиката на лятото и морето.

trud.bg