Посланикът ни в Скопие: Как би погледнал Гоце Делчев на онези, които късат българския трибагреник от венците на саркофага му?

Дали "защитниците на паметта на Гоце Делчев", които късат българския трибагреник, поставен на саркофага му разбират света като "поле за културно съревнование между народите", както го е разбирал великия революционер? И как би погледнал на техните действия той?

Тези въпроси зададе посланика на България в Северна Македония Желязко Радуков, който заедно с дипломати от посолството, представители на Българския културно-информационен център в Скопие и представители на българската общност в страната почетоха днес паметта на Гоце Делчев в деня на 123-та годишнина от смъртта му. Българската делегация положи венци на саркофага на революционера.

„За поредна година отдаваме почит на великия революционер и си спомних тази мисъл, че той е разбирал света „като поле за културно съревнование между народите”. Ние нямаме първоизточника на тази мисъл. Тя не се съдържа нито в писмата на Гоце Делчев, нито в документите на ВМОРО от този период, но е развита от неговите съвременници. Тя е спомената от Пейо Яворов – великият български поет и най-близък приятел на Гоце Делчев. Тя е описана от Христо Силянов - великият български революционер и историк. В последствие е предадена от великия български писател от Прилеп Димитър Талев.

Това е мисъл, която олицетворява съзнанието на Георги Делчев, което е европейско, което е приобщаващо, което не е шовинистично. Сетих се за тази мисъл, защото всяка година, след като положим своите венци тук, час по-късно трикольорите биват откъснати и премахнати и българският национален символ го няма. И си дадох сметка за тези т.нар. "защитници на паметта на Гоце Делчев", които късат българския трибагреник, дали и те разбират света като поле за културно съревнование между народите? И как би погледнал на техните действия великият революционер? Поклон пред паметта на един човек, който е бил далеч преди своето време и като човек, и като европеец”, каза пред саркофага с костите на Делчев в двора на църквата „Св. Спас” в Скопие посланик Желязко Радуков, цитиран от БТА.

