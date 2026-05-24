Помагачът на двойния убиец от Бургас Рагевски излезе тайно от затвора Готвачът Деян Дичев, разфасовал с трион труповете на брокерката Теодора и на Юмер Мехмед, прекара само 3 години в пандиза https://crimes.bg/vodeshha-tema/pomagachat-na-dvoyniya-ubiec-ot-burgas-ragevski-izleze-tayno-ot-zatvora-3/192777 Crimes.bg

Бургаският готвач Деян Дичев е излязъл тайно от затвора в началото на декември 2025 година и веднага е заминал за испанския град Валенсия, където в момента работи в местен ресторант. Ресторантьорът лежа едва три години зад решетките, след като първоначалната му присъда от четири години и половина беше намалена заради пълното съдействие, което оказа на прокуратурата. Деян Дичев бе осъден като съучастник на бургаския милионер Станимир Рагевски, който наскоро получи окончателно наказание доживотен затвор без право на замяна от Върховния касационен съд за две брутални екзекуции.

Разследването доказва, че Деян Дичев е взел активно участие в разрязването, укриването и заравянето на труповете на две от жертвите на серийния убиец. Първата жертва е брокерката Теодора Бахлова, която е ликвидирана през ноември 2020 година след финансов спор, а тялото й е натикано в бидон с киселина и заровено в гробищния парк. Втората жертва е 28-годишният бодигард Юмер Мехмед, застрелян през август 2021 година, чийто труп е нарязан с електрически нож, напъхан в чували и пет бидона, и заровен край езерото Вая.

След задържането си Деян Дичев направи пълни самопризнания и заведе криминалистите до скритите останки на Теодора Бахлова. Близките на двете жертви недоволстват от ниската присъда на готвача и от факта, че Станимир Рагевски е прехвърлил имотите си на своята сестра Валентина, за да избегне плащането на кръвнина от 450 000 лева. Психопатът Рагевски е подозиран и за мистериозната смърт на Билян Савов и Александър Стоянов.

Източник: Уикенд