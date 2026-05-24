Бандата за имотни измами на циганина Джеймса се откупи с 300 000 евро Ромският барон Георги Янев, синът му Любомир и скандалният нотариус Борис Янков се измъкват сухи от поредната далавера за милиони

Циганският барон Георги Янев – Джеймса е уредил смачкването на новото си дело за имотни измами, по което бе задържан миналата седмица. Негови близки са предали колосален рушвет от 300 000 евро на влиятелен съдебен брокер ден след шумната акция на МВР, рекламирана от вътрешния министър Иван Демерджиев. Георги Янев – Джеймса и помагачът му Николай Александров бяха пуснати на свобода от съда заради нескопосано обвинение, формулирано от наблюдаващия прокурор Боряна Кангалджиева. Другите двама задържани – бившият нотариус Борис Янков и неговата приятелка Николина Здравкова, излязоха от ареста без никакви мерки за неотклонение.

Официално престъпната група е обвинена за заграбването на наследствен апартамент от самотен старец в столичния квартал „Люлин“. Измамниците подлъгали дядото, че ще изплатят дълговете му и ще му дадат 20 000 евро, но в нотариалния акт на фирмата „Янков естейтс“ пропуснали клаузата за пожизнено ползване. Разследващите органи твърдят, че през годините Георги Янев – Джеймса и синът му Любомир Янев са успели да откраднат общо 23 апартамента в София чрез подобни схеми, насочени към самотни пенсионери и психично болни хора.

Сред ужилените е и покойният вече 84-годишен Цветан Василев, който буквално умирал от глад, преди бандата да го измами под предлог, че получава дарение от социалния патронаж. Вместо хляб, старецът подписал документи, с които дарил къща и огромен апартамент на булевард „Георги С. Раковски“ на Люмир Янев и неговата съпруга Надя. Седма година прокуратурата бави обвинителния акт за този случай, което принуди наследниците на Цветан Василев да заведат граждански дела, за да си върнат заграбеното имущество.

Източник: Уикенд