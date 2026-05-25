Съдии, адвокати и чиновници – „джуджетата" на Стара Загора Схемите на Мартин Нотариуса за търговия с влияние, изнудване и кражба на бизнеси са живи, просто смениха адреса

Убийството на Мартин Божанов – Нотариуса и бягството на Петьо Петров – Пепи Еврото не доведоха до катарзис в правосъдната система, а рекетът се децентрализира и метастазира в провинцията. Според разкрития на запознати новата мафиотска матрица и задкулисен кръг на влияние са установили контрол над Търговското отделение на Окръжния съд в Стара Загора. В центъра на институционализираната схема за изнудване, овладяване на активи и фалити на компании за милиони застават председателят на съда –Красимир Георгиев и шефът на Търговското отделение – съдия Димитър Христов.

В Града на липите е сглобена перфектно смазана машина от подбрани магистрати, синдици и адвокати, като сред тях изплува името на адвокат Иво Спасов. Кантората на Спасов и негови колеги действат като посредници и „пощенски кутии“, които събират „такса спокойствие“ или оферират суми за решаване на дела. Схемата се задейства чрез манипулирано разпределение на казусите към „правилния“ съдия, след което се назначава конкретен синдик, който разпродава активите на безценица на предварително ясни купувачи.

Схемите на Пепи Еврото и Нотариуса са живи

Ужасяващият модел в Стара Загора се оказва още по-опасен от софийските образци поради директното включване на държавната администрация като репресивна бухалка. Публична тайна са близките отношения и ежедневни срещи по ресторанти на съдия Димитър Христов с Камен Маринов – шеф на местната Инспекция по труда, който в миналото е бил арестуван за престъпления по служба. Вместо да защитава работниците, инспекцията под ръководството на Маринов се явява на терен като поръчков ликвидатор и посредник при пренасочването на подкупите към корумпираните магистрати.

Източник: Уикенд