Журналистът Симон Милков ЕКСКЛУЗИВНО: Бареков, откъде са ти парите? (БРУТАЛНО ДОКУМЕНТАЛНО И ВИДЕО РАЗСЛЕДВАНЕ) Дудука е централен организатор и координатор в мащабна схема за пране на над 3 милиона през офшорки

Поредно, ексклузивно разследване за това как и колко пари е изпрало лицето Николай Бареков представя журналистът Симон Милков в своя YouTube канал “БезпартиенБГ”. Колегата Милков прави прецизна дисекция, показвайки с “дела и документи” мащабната схема, имаща за цел да скрие в луксозни имоти част от парите, източени от бившия журналист и провален политик от КТБ.

Милков започва видео репортажа си с въпроса:

„Бареков, от къде са ти парите?“

“…. В третия епизод от поредицата, която правя във връзка с имането и парите на независимия и обективен журналист Николай Тихомиров Бареков.

Социално слабият Бареков, който ви показахме в последната част на излъчването на живо на страницата „Непоносимо“, че вечеря с бургаските мутри, както и с пловдивските такива, а именно Кела и Козела, в столично заведение, чиято сметка надхвърля месечния бюджет на един български гражданин, да не кажа на едно българско семейство.

Надали някой от вас може да си позволи да даде 1000 евро за вечеря.…”, започва разказа си Симон Милков.

По думите му всички много добре познаваме тази противоречива фигура, която медията хвана на калъп с двама от топ представителите на криминалния контингент в България.

Същият този човек, който се биеше в гърдите, че бори мафията, че е рупор на онези, които разобличават перачите на пари, яде и пие с престъпници.

“Днес той ще бъде предмет на третата част от поредицата по отношение на разследването, което водя и правя за имането на Николай Бареков. Или по-конкретно — за онези три имота, които са развъртени през няколко дружества, чиито представители се оказват кипърски, гръцки и други чуждестранни граждани, които очевидно може би дори не знаят, че фигурират като собственици на три от най-апетитните имоти в центъра на София”, заканва се разследващият журналист.

Ето какво още казва той:

“….. Всички помните КТБ. Всички помните и начина, по който тази банка беше фалирана.

Надявам се, че помните и че Николай Бареков беше основно острие на Цветан Василев в онзи период от време, когато просъществува политическият проект „България без цензура“, който дори стигна до парламентарните трибуни в българското Народно събрание.

Да, Бареков спечели гласовете на българските граждани, които му отредиха последното място в парламента.

Вече сезирахме европейската прокуратура и се надяваме, че тя ще даде своя отговор на въпроса има ли там нередности, злоупотребявал ли е Николай Бареков в периода, в който е бил евродепутат, с формите и начините за неговата издръжка в качеството му на член на Европейския парламент, или както Бареков обича да казва: „I was in opposition“….”

БАРЕКОВ И ИМОТНАТА КРАЛИЦА МАРИЯ КАЛЕНДЕРСКА

Този провален във всякакъв смисъл бивш политик и тв-водещ се шири с многолюдната си челяд в имоти на стойност над 3 милиона лева, или повече от 1 милион и 500 хиляди евро.

Имоти, които в крайна сметка стигнаха до ръцете на Мария Календерска – жената до Николай Бареков.

В третата част на разследването става ясно как той се е сдобил чрез офшорни компании с три от най-апетитните имоти в София.

Имоти, очевидно закупени с пари с неясен произход, свързвани в общественото пространство с фалита на Корпоративна търговска банка.

А кога и кой ще каже кой източи банката, кой я фалира и кога ще има следваща реална проверка в България, която да даде отговор на въпроса какво действително се случи с Корпоративна търговска банка – предстои да разберем.

Милков вече сигнализира българската прокуратура и Националната агенция по приходите за това има ли извършени данъчни и икономически престъпления от група лица и дружества около лицето Николай Тихомиров Бареков.

А именно лицата: Мария Олева Календерска, Стоянка Вълкова Календерска, Магдалена Костадинова Барекова, Тихомир Николов Бареков, Магдалена Любчева Христова, Тина Веселинова Веселинова, Йоана Ниаго от Румъния, Кирякос Дамяно от Кипър, Маринус Гавриел от Кипър, Катерина Йосеф от Кипър, Деспо Евстатиу от Кипър, адвокат Веселин Петров, Николай Гьоков, Петър Петров, Александрос Илиадис от Гърция и Мариани Танти от Кипър.

Органите са сезирани за това дали горецитираните лица, заедно с Авра Алексиу, са реализирали редица фиктивни сделки за покупко-продажба на дружествени дялове и акции, и в крайна сметка - осъществявали ли са те пране на пари.

ПРАЛ ЛИ Е ПАРИ БАРЕКОВ?

Прал ли е Николай Тихомиров Бареков — обективният, независимият, експлозивният, ексклузивният, социално слаб журналист — пари чрез конкретни физически и юридически лица, с които е придобил едни апетитни имоти в центъра на столицата и, разбира се, в един от най-предпочитаните буржоазни, баровски квартали на София?

Между изброените фигури съществува явна координация, фиктивни договори, упълномощавания, свързани лица, сложни международни търговски отношения и съмнителни банкови транзакции.

Организатор и координатор, според информацията, с която разполагаме, на мащабната структура е именно Николай Бареков, който полага основите ѝ в края на 2014–2015 година, непосредствено след като бива избран за евродепутат на изборите за Европейски парламент, състояли се на 25 май 2014 година.

В този период са учредени дружествата „Мастро Инвест“ ЕООД и „Мастро Пропърти“ ЕООД, както и при редица данъчни обстоятелства са прехвърлени акциите на „Инвестиция БГ“ ЕАД.

Именно тези обстоятелства са част от журналистическото разследване на “БезпартиенБГ” и Симон Милков по отношение на това как Николай Тихомиров Бареков се сдобива с въпросните имоти и успява ли той да присвои милиони левове от фалиралата вече Корпоративна търговска банка.

И трите фирми са собственици на апетитни имоти в София на стойност, чиято обща пазарна цена е 3 милиона лева, или 1 533 876 евро.

Ако се проследи веригата на собствеността на тези дружества, ще се установи, че зад всичките акционери са едни и същи физически лица с кипърско гражданство, чиято роля очевидно е била да менажират дружествата на евродепутата срещу съответното възнаграждение.

Кръгът се затваря в периода 2019–2022 година, когато всички дружества със съответните имоти се концентрират в ръцете на жената, с която Бареков е във фактическо съжителство – Мария Календерска.

ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА

„Мастро Пропърти“ ЕООД.

Дружеството „Мастро Пропърти“ е учредено на 6 март 2015 година от „Мастро Модус“ ЕООД, с управител Георги Василев Георгиев.

Като капитал са апортирани имоти, находящи се в град София, булевард „Черни връх“ №25А, етаж първи, част от бизнес център „Хемус“, а именно: офис №Б-11 със застроена площ от 234,71 квадратни метра, офис №Б1-2 със застроена площ от 274,19 квадратни метра и четири паркоместа.

Общата експертна оценка възлиза на 1 236 100 лева, а капиталът е определен на 1 200 000 лева, разделен на 12 000 дяла на стойност 100 лева всеки.

За яснота следва да отбележа, че „Мастро Модус“ ЕООД от своя страна е учредено на 5 юли 2013 година от Мария Станимирова Станимирова с капитал от 20 лева.

„Мастро Модус“ ЕООД пък е придобило посочените по-горе имоти на 24 юни 2014 година, или 11 месеца след учредяването си.

На 27 октомври 2014 година Мария Станимирова продава всички дялове на дружеството на „Касиопея Сървисиз“ ЕООД – Хонконг, за продажната цена от 1000 лева, платени в брой.

Няма как да не се забележи, че пълномощник по сделката и за двете страни е едно и също лице – адвокат Веселин Петров.

Пълномощното на купувача са заверили Авра Алексиу и Катерина Йосиф в Никозия, Кипър. Вписването в Търговския регистър пак е извършил адвокат Веселин Петров.

Това е и първата фиктивна сделка, на която следва да се обърне внимание.

Дружество с установен капитал от 1 200 000 лева се продава за 1000 лева в брой, а пълномощникът договаря сам със себе си.

Случаят представлява показателен пример за умишлено прикриване на реални финансови отношения чрез привидни действия и документи с цел създаване на невярна представа пред държавните институции, като по този начин са били избегнати и укрити дължими данъчни задължения към фиска.

И така, новият едноличен собственик на капитала – „Касиопея Сървисиз“ ЕООД, с регистрационен номер 2153699, заслужава да бъде разгледан заради свързаността му с лицата, които участват в цялостната схема.

Хонконгското дружество е учредено на 8 октомври 2014 година, или 19 дни преди да закупи дяловете на „Мастро Модус“ ЕООД, респективно на „Мастро Пропърти“ ЕООД, и очевидно с тази цел.

Седалището е посочено: стая 2 и 3, офис B12, Hexion Center, Queens Road East, Wanchai, Hong Kong.

Дружеството е с капитал от 1 хонконгски долар, а негови представители са:

Авра Алексиу от Кипър – директор от 17 октомври 2014 година, “Мултисърв“ ЕООД, регистрирано на Британските Вирджински острови – директор от 8 октомври 2014 година

и „ Фудусърв Корпорът Сървиссиз” Ltd“ – от 8 октомври 2014 година, с представител Кириакос Дамяно, Кипър.

От своя страна „Мултисърв“ ЕООД е с директори Йоана Ниаго от Румъния, Кириакос Дамяну от Кипър и Маринос Гавриел, също от Кипър.

Всичките главни действащи лица и в останалите две дружества, заедно с Катерина Йосеф.

Прави впечатление, че в Търговския регистър е представен протокол от събрание на съвета на директорите на „Мултисърв“ от 29 октомври 2014 година, проведено в 9:30 часа.

Седалището на дружеството е именно Британските Вирджински острови.

На събранието са присъствали следните членове: госпожа Катерина Йосеф и господин Маринус Гавриел, а секретар е била госпожа Ники Ан Реймундо като представител на Fiddapoint Secretary Limited.

Взето е решение всеки от директорите и заместващите директори да може да подписва всякакви документи от името на дружеството и да го обвързва само с подписа си.

Странно е как, след като събранието е проведено на Британските Вирджински острови, подписът на госпожа Ники Ан Реймундо е заверен на същата дата – 29 октомври 2014 година – в Никозия, Кипър, от служителя Константинус Аргиро.

На същата дата Ники Ан Реймундо е заверила и извлечение от регистъра на директорите на „Мултисърв“ ЕООД отново в Никозия, Кипър.

Това представлява още едно съществено обстоятелство, което недвусмислено потвърждава фиктивния и привиден характер на извършената сделка, чиято действителна цел очевидно се разминава с формално обявената.

Документите на „Мултисърв“ ЕООД, публикувани във връзка с тази продажба, са идентични с тези, публикувани по партидата на едно от другите дружества от схемата – „Инвестиция БГ“ ЕАД.

12 дни след създаването си „Мастро Пропърти“ ЕООД, заедно с имотите в него, се продава на друго хонконгско дружество – „Велпекула Лимитед“, за което ви разказахме и ви показахме още в първата част на настоящото журналистическо разследване.

Пълномощник по сделката отново е Николай Тихомиров Гьоков, с адрес град Ботевград, улица „Стефан Стамболов“, съгласно пълномощно от 11 март 2015 година, заверено в Никозия, Кипър, с упълномощители Александрос Илиадис и Авра Алексиу от Кипър като представители на „Фидусърв Лимитед“ в качеството им на директори на „Велпекула Лимитед“.

Същата Авра Алексиу е директор на „Касиопея Сървисиз“ ЕООД.

Видно от представеното в Търговския регистър удостоверение, „Велпекула Лимитед“ е учредено на 6 март 2015 година в Хонконг – на същата дата, на която е учредено и „Мастро Пропърти“ ЕООД.

Това ясно и последователно разкрива наличието на предварително изграден замисъл за свързаност и координирани действия между двете дружества, насочени към постигане на обща цел, прикривана с формално самостоятелните им търговски отношения, а именно — прането на откраднатите евросредства от Николай Бареков и стремежът да се спестят данъците по сделките.

Разглеждайки представителите на другите дружества, стигаме пак до познатите лица:

Александрос Илиадис – директор от 6 март 2015 година.

„Фидусърв Лимитед“ – директор от 6 март 2015 година.

„Фидусърв Секретарис Ейч Кей Лимитед“ – корпоративен секретар от 6 март 2015 година, с представител Кирякос Дамяно, Кипър.

„Фидусърв Лимитед“ от своя страна е със седалище „Трайдънт Чеймбърс“, пощенски код 104, Роуд Таун, Тортола, Британски Вирджински острови, но и с адрес за кореспонденция в Никозия, Кипър.

Едноличен собственик на капитала е „Номилинк Никозия“, Кипър, представлявано от „Фидусърв Лимитед“ с Йоана Няго, Катя Константину, Кирякос Дамяно, Авра Алексиу и „Фидапойнт Секретари Лимитед“.

Регистриран представител-агент на „Фидусърв Лимитед“ е „Trident Trust Company“, пак на Британските Вирджински острови.

Това е втората сделка, която буди съмнения, защото, макар и продажната цена този път да е записана в адекватен размер от 1 200 000 лева, уговореният петдневен срок за нейното плащане е лишен от всякаква търговска и икономическа логика.

Основателен би бил и въпросът изплатени ли са тези пари, в какъв срок и дали върху тях са били надлежно начислени и внесени съответните данъчни задължения към държавния бюджет.

Следващата сделка подозрително съвпада с края на мандата на българския евродепутат Николай Бареков — точно когато фокусът се измества към новите лица и е време той да събере плодовете, които е натрупал през годините за себе си.

Търговското дружество „Велпекула Лимитед“, представлявано от пълномощника Петър Петров, продава „Мастро Пропърти“ ЕООД на Стоянка Вълкова Календерска.

Последната е майка на Мария Олева Календерска — жената до Николай Бареков.

От поредицата симулативни сделки тази заслужава може би най-голямо внимание, защото разкрива крайната цел на схемата.

Напълно проформа е уговорен отново петгодишен срок за плащане на продажната цена на дяловете на дружеството, уговорена в размер на 1 200 000 лева.

Неясно остава дали договорената цена е била реално заплатена, нито в какви срокове е извършено евентуалното плащане.

В същото време, дори да се приеме, че такова плащане е осъществено, липсват достатъчно данни относно произхода на средствата, използвани за неговото извършване.

Добре планираната схема намира логичен завършек през 2022 година, когато апетитните два офиса и четирите им паркоместа от бизнес център „Хемус“ се озовават в ръцете на Мария Календерска посредством дарение на дружествени дялове на „Мастро Пропърти“ ЕООД от Стоянка Вълкова Календерска на собствената ѝ дъщеря Мария Олева Календерска.

Неслучайно е избран този път на действие, тъй като между роднини по права линия — майка и дъщеря — не се дължи данък дарение.

Така разходите по сделката са сведени до нотариалната такса за заверка на договора и такса вписване в Агенцията по вписванията.

Макар на пръв поглед сделката от формална гледна точка да е законосъобразна, то има всички основания да се счита, че същата е привидна и поради това следва да бъде ревизирана.

Описаното дотук е стратегия, която е приложена огледално и при менажирането на „Мастро Инвест“ ЕООД, което е безспорно доказателство за продължителността и повторяемостта на схемата.

Дружеството „Мастро Инвест“ ЕООД е учредено на 16 март 2015 година от „Арго Груп Екзакт”, с управител Атанас Апостолов.

Като капитал са апортирани имоти, находящи се в град София, булевард „Черни връх“ №25А, етаж 1, бизнес център „Хемус“, а именно апартамент Б6 със застроена площ 306 квадратни метра и две паркоместа №2.15 и №2.16.

Общата експертна оценка възлиза на 876 340 лева, какъвто е и размерът на капитала, разделен на 87 634 дяла на стойност 10 лева всеки.

24 дни след създаването си „Мастро Инвест“ ЕООД, заедно с имотите в него, се продава на хонконгското дружество „Воловар Лимитед“.

Пълномощник по сделката е Петър Петров, съгласно пълномощно, заверено в Никозия, Кипър, с упълномощители Авра Алексиу и Деспо Евстатиу, като представители на „Фидусърв Лимитед“ в качеството им на директори на „Воловар Лимитед“.

Същата Авра Алексиу е директор на „Касиопея Сървисиз“ ЕООД и на „Велпекула Лимитед“.

Индикция за привидност на сделката е и фактът, че пълномощникът е упълномощен да взема решения от компетентността на едноличния собственик на капитала напълно еднолично, по негова преценка, например за смяна на управителя, без да се допитва до хонконгското дружество за нищо.

Видно от представеното в Търговския регистър удостоверение, „Воловар Лимитед“ е учредено на 6 март 2015 година в Хонконг.

На същата дата са учредени и „Велпекула Лимитед“ и „Мастро Пропърти“ ЕООД.

„Воловар Лимитед“ е регистриран в регистъра на международните бизнес компании в Хонконг и е с едноличен собственик на капитала „Fiduling Services Limited“, същият като на „Велпекула Лимитед“.

Тук представители на дружеството са същите лица: Деспа Евстатио - директор от 6 март 2015 година.

„Фидусърв Секретарис Ейч Кей Лимитед“ – директор от 6 март 2015 година.

„Фидусърв Секретари Ейч Кей Лимитед“ – корпоративен секретар от 6 март 2015 година, с представител Кирякос Дамяно, Кипър.

Няма как да остане незабелязано, че двете юридически лица са идентични с тези от „Велпекула Лимитед“.

По отношение на „Фидусърв Лимитед“ фактите са същите.

Установените до момента факти навеждат на мисълта за предварително съгласувани и координирани действия между участващите дружества, насочени към постигане на общ резултат — легализирането на незаконно присвоени от Бареков КТБ евро пари.

Продажбата на дяловете на „Мастро Инвест“ ЕАД от 9 април 2015 година е поредната фиктивна сделка.

И тук продажната цена от 876 340 лева е уговорена по доста съмнителен начин.

Половината от сумата ще бъде платена в тридневен срок от датата на подписване на договора, а другата половина — в петгодишен срок от датата на подписване на договора.

Следва да се изясни дали сумите са били реално изплатени, кога са извършени плащанията и дали за тях са били коректно определени и внесени съответните данъчни задължения.

Напълно предвидимо и като период, и като действия идва следващата сделка за покупко-продажба на дяловете на „Мастро Инвест“ ЕАД, идентична с „Мастро Пропърти“ ЕАД.

Дружеството се придобива от роднина на Мария Календерска.

Така 80-годишната баба на жената на евродепутата става горд собственик на фирма с офис и две паркоместа за крупната сума от почти 900 000 лева, платима в петгодишен срок от датата на подписване на договора.

Търговското дружество „Воловар Лимитед“, представлявано от добре познатия пълномощник Петър Петров, упълномощен от Мариан Титанти като представител на „Фидусърв Лимитед“ – Хонконг, продава „Мастро Инвест“ ЕАД на Стана Петкова Маковейска — баба на Мария Олева Календерска.

Акцентът и тук пада върху тази сделка поради две причини: произходът на средствата на възрастната жена или евентуална липса на плащане на пълната сума или част от нея в срок.

Следва да се отбележи, че на 5 септември 2020 година е починала Стана Макавийска, като неин единствен наследник се явява дъщеря ѝ Стоянка Вълкова Календерска — майката на Мария Олева Календерска.

Отново чрез дарение, но от 8 август 2022 година, дружеството е прехвърлено в собственост на Мария Олева Календерска.

ПАЛАТЪТ, КОЙТО БАРЕКОВ И ЖЕНА МУ ОБИТАВАТ

Ключов играч тук е “Инвестиция БГ“ ЕАД. Това дружество заслужава особено внимание, защото същото закупува къщата, в която и до днес живее социално слабият Николай Бареков със семейството си.

Ето защо то е по-старателно организирано, като предвидливо е учредено като акционерно дружество, тъй като прехвърлянето на акциите не подлежи на обявяване в Търговския регистър и от тази гледна точка е доста по-облекчено за работа.

„Инвестиция БГ“ ЕАД е учредена на 19 ноември 2013 година с акционери Магдалена Любчева Христова, записала 3000 акции, и Тина Веселинова Веселинова, записала 2000 акции.

23 дни по-късно, или на 12 декември 2013 година, дружеството закупува луксозна къща в столичния квартал „Бояна“, с адрес улица „Лешникова гора“ №79А, за сумата от 977 915 лева, като остава неясен произходът на средствата.

По силата на джиро, подписано на 27 август 2014 година върху временно удостоверение №1, Магдалена Любчева Христова е прехвърлила на Тина Веселинова Веселинова всички 3000 броя обикновени поименни акции, с което Тина Веселинова става едноличен собственик на капитала.

Джирото очевидно е бланково и напечатано на гърба на временното удостоверение, предварително подписано от джиранта Магдалена Христова, с оставено празно място за ръкописно попълване на данните на джиратаря.

Това явно цели във всеки момент акциите да могат да се прехвърлят на удобно физическо или юридическо лице.

Вероятно съвсем не е случайно, че продажбата е вписана в Търговския регистър чак на 9 октомври 2014 година, когато на Британските Вирджински острови е учредено дружеството „Sirius Investing Ltd.“, следващият наричан собственик на акциите.

Безспорен случай е привидният характер на сделката.

Неясно е и дали акциите са предмет на покупко-продажба или на дарение.

Два месеца по-късно, по силата на джира, подписани на 28.10.2014 година върху временно удостоверение №2 и №3, вероятно издадени като заместващи временно удостоверение №1, Тина Веселинова е прехвърлила всички 5000 броя обикновени поименни акции на „Sirius Investing Ltd.“, регистрирано девет месеца по-рано — на 9 октомври 2014 година — на Британските Вирджински острови.

Дружеството е представлявано от „Мултисърв“ Ltd., регистрирано на 7 юли 2005 година на Британските Вирджински острови под №666195, представлявано от Катерина Йосеф.

Джирата и тук са бланкетни и напечатани на гърба върху временно удостоверение №2 и временно удостоверение №3, предварително подписани от джиранта Тина Веселинова, с оставено празно място за ръкописно попълване на данните на джиратаря.

Джирото на временно удостоверение №2 е явно създадено още при издаването му и е с неактуален адрес на дружеството — ж.к. „Младост“.

Временно удостоверение №3 е издадено на 10 октомври 2014 година и е с актуален адрес на дружеството, а именно: град София, район „Витоша“, улица „Лешникова гора“ №79А.

Защо се е наложило временно удостоверение №1 да бъде унищожено и да бъде извадено временно удостоверение №3, не става ясно.

Дружеството „Sirius Investing“ Ltd. от своя страна е представлявано от „Мултисърв“ Ltd., също фигуриращо в системата на „Мастро Пропърти“, с директори Йоана Ниаго, Кирякос Дамяно, Маринус Гавриел и Катерина Йосиф от Кипър.

Акционерната книга на „Инвестиция БГ“ ЕАД е направена за целите на регистъра, защото има един запис на акционер — „Sirius Investing“ Ltd., без номер на страница и пореден номер на запис.

Липсват данни за предишните прехвърляния.

Подписът не е на лицето, което по закон следва да води книгата, именно изпълнителния директор Тина Веселинова, а на Катерина Йосиф, представител на „Sirius Investing“.

Дотук фактическата обстановка разкрива следните изводи.

Последователност, взаимообвързаност и действия на всички участващи лица и дружества, които не могат да бъдат възприети като случайни или осъществявани независимо едно от друго.

Напротив, налице са данни за предварително съгласувано поведение и координация между тях, насочени към реализирането на общ резултат, прикриван чрез формално отделни търговски взаимоотношения и привидна самостоятелност на всяко едно от дружествата.

Съвкупната преценка на извършените действия насочва към функционирането на един по-общ механизъм, при който отделните правни субекти са използвани като средство за прикриване на действителната икономическа и организационна свързаност помежду им.

Фактът, че дружествата по разглежданите сделки са регистрирани в юрисдикции като Хонконг и Британските Вирджински острови, докато реалното управление и физическото присъствие на свързани лица е в Кипър, е индикация за сложна и непрозрачна корпоративна структура, която затруднява проследяването на действителните собственици и паричните потоци.

Подобно разминаване между място на регистрация и реална оперативна дейност не е необичайно при международни бизнес структури, но в определени случаи се използва и като инструмент за ограничаване на публичността относно крайния бенефициент, както и за намаляване на регулаторния и данъчния контрол.

Юрисдикции като Хонконг и Британските Вирджински острови често се определят като офшорни и ниско данъчно облагани зони, които предлагат облекчени изисквания за разкриване на собственост и по-голяма конфиденциалност, което може да създаде предпоставки за по-трудно установяване на реалната икономическа същност на сделките.

В комбинация с физическото присъствие на участващите лица в други държави, това е потенциален сигнал за структуриране на дейността по начин, който усложнява проследимостта на транзакциите и реалните контрагенти.

Налице е сериозно съмнение относно действителния произход на средствата, използвани при осъществяването на описаните дотук сделки, доколкото липсват ясни и проследими доказателства за законния им източник.

Съвкупната преценка на установените факти и обстоятелства обосновава предположението, че част или всички участници в схемата са били финансово обезпечавани със средства, придобити по неправомерен начин, включително чрез отклоняване или недобросъвестно усвояване на средства с произход от европейски фондове или други финансови ресурси на Европейския съюз, ако щете и на Корпоративна търговска банка.

Съществуват данни, че посредством поредица от привидно законосъобразни търговски сделки, прехвърляне на дялове, акции и парични потоци между формално независими субекти е била създадена схема за прикриване на реалния произход на средствата и за въвеждането им в легалния търговски оборот.

В случая Николай Бареков заема ролята на централен организатор или координатор, който осигурява финансовия ресурс и задава общата схема на движение на средствата, докато реалните операции се разпределят между различни участници с предварително определени роли.

Крайното подставено лице е, по всичко личи, жената, с която той се намира във фактическо съжителство — Мария Календерска, която формално фигурира като собственик, управител или участник в дадена сделка или дружество, но реално действа по указание на Бареков.

Останалите участници по веригата, част от които близки роднини на Бареков и на Мария Календерска, могат да бъдат описани като посредници или поставени лица, които съзнателно изпълняват предварително зададени функции — като регистриране на дружества, подписване на документи или осъществяване на преводи срещу договорено възнаграждение.

Факт е също така, че към настоящия момент нито Николай Бареков, нито Мария Календерска имат доходи от трудова дейност, тоест те са безработни, но въпреки това поддържат изключително висок стандарт на живот.

Вече е установено, че и двамата са с постоянен адрес на улица „Лешникова гора“ в София.

Бареков и Мария Календерска имат общо четири деца, като всяко едно от тях учи в частно училище или посещава частна детска градина.

Семейството разполага с шофьор и детегледачка.

Основателно възниква въпросът откъде семейството може да си позволи този висок стандарт на живот, който води.

Това поставя редица въпроси относно действителния произход на средствата, с които се финансира ежедневното им съществуване, както и относно възможната връзка между този стандарт на живот и описаните по-горе корпоративни и имуществени трансакции.

Господин Бареков следва да даде ясен и конкретен отговор пред обществото относно източниците на средствата, с които той и неговото семейство поддържат този начин на живот, завършва разследването си колегата Симон Милков.

Източник: bezpartien.bg