Флора Стратиева: Дара перфектно отиграва опитите да бъде използвана

Дара перфектно отиграва опитите да бъде използвана.

Това заяви пред БНР Флора Стратиева - журналист и инфлуенсър.

Тя напомни афоризма, който според нея е много точен във връзка с победата на Дара на "Евровизия", а именно "В България трябва да успееш, въпреки България, а не с подкрепата ѝ".

"Многократно ти се увеличава броят препятствия, които стоят пред теб. Огромна част от българското общество просто не може да възприеме, че някой има самочувствие да отиде и да каже "Аз ще спечеля голям международен конкурс". Той трябва или да е политизиран, или нагласен, или нещо друго. Спечелването на един такъв конкурс и евентуално при справяне с домакинството обаче, печеленето на някакъв такъв тип награди, колкото и на хората да им изглеждат повърхностни, до някаква степен лекуват този национален комплекс, който голяма част от българите имаме", коментира журналистът.

За самата Дара след срещата ѝ с премиера Румен Радев, Флора Стратиева изказа мнение:

"Стори ми се изключително умела, дипломатична. Тя е човек, който със сигурност е виждала не веднъж опити нейният труд да бъде използван, хората да паразитират върху него. Казват, че политиката е шоубизнес - малко или много има прилики между двата свята".

Хората очакват промени, категорична бе тя в интервю за предаването "Политически НЕкоректно". И подчерта, че изпълнителката е много провокативна в някои отношения и не се притеснява да си казва нещата директно.

Стратиева се надява, че ще успеем да се справим с домакинството на "Евровизия" следващата година. По думите ѝ това е невероятна възможност.

"Те изпращат огромни инструкции - всичко трябва да е под конец. Би трябвало да не ни оставят много самосиндикално да го организираме".

Тя отбеляза въпроса със сигурността около музикалния конкурс:

"Ако погледнете каква сигурност имаше на събитието във Виена, не знам коя охранителна фирма ще може да гарантира такова ниво на сигурност. Това е изключително притеснително".

Журналистът напомни, че събитие от такъв мащаб не сме организирали. "Надявам се да успеем, защото това е една уникална възможност и за страната, и икономически, и чисто имиджово да се поставим малко или много на картата, да привлечем туристически поток. Аз не виждам пречка, защото правителството на Румен Радев има солидна обществена подкрепа и носи отговорност да я разходва правилно", изказа мнението си тя.

Има много хора, които не харесват "Евровизия" като конкурс и такива, които смятат, че той е политизиран, отбеляза Флора Стратиева, но подчерта, че този път спечели човекът, който най-много заслужаваше.