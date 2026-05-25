Защо багер разкопава Мелнишките пирамиди?

Бившият министър на екологията Борислав Сандов алармира за брутално посегателство в най-малкия град в България – Мелник. Екологът е получил снимкови доказателства от шокирани туристи, на които се вижда как багер и камион безмилостно разкопават склоновете на Мелнишките пирамиди, обявени за природна забележителност още през 1960 година. Според Сандов техниката е унищожила дървета и растителност в защитената територия, а част от основата на един от склоновете вече напълно липсва, като има съмнения, че ценният пясък се краде за строителни обекти. По сигнал на ексминистъра на място незабавно са изпратени екипи на РИОСВ – Благоевград, полицията и Община Сандански.

Скандалните кадри са заснети от височината на прочутата Кордопулова къща, изградена през 1754 година. Местните граждани настояват за сурови наказания, тъй като в района на феномена е строго забранено всякакво строителство, увреждане на флората и фауната, ограничена е дори пашата на животни.

На другия полюс е кметът на Мелник Сашо Филипов, който категорично отрече да има престъпление и нарече обвиненията абсурдни търсения на сензации. Градоначалникът обясни, че в района има активно свлачище, а едрогабаритната техника принадлежи на крупен инвеститор, който напълно законно и безвъзмездно почиства канавката от падналите пясъчни маси. Според Филипов акциите са съгласувани с Община Сандански, за да се предотврати последващо наводнение при обилни дъждове.

