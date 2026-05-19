Задържан е турчин, превел 15 мигранти, край Синеморец

Турски гражданин е задържан от българските власти, след като е превел 15 граждани на Афганистан, Египет, Еритрея и Сомалия през морската ни граница. Това съобщиха от бургаската районна прокуратура.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Спрямо него е повдигнато обвинение по чл. 280 от Наказателния кодекс.

Лодката му, заедно с чужденците на борда, е установена на 15 май, на около 10 морски мили източно от село Синеморец и на около 5 морски мили северно от паралела на морската ни граница с Турция.

Предстои Районната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

"Гранична полиция" съобщи, че на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" е задържан друг турски шофьор. В тайници на управлявания от него автомобил са открити двама иракчани – на 20 и 18 години. Тайникът започвал от пода на задната седалка и продължавал под предните седалки. 

