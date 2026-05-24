Уволниха заради корупция Калинка №1в Дирекцията по храните Димитър Германов

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уволни скандалния шеф на Областната дирекция по безопасност на храните в Бургас д-р Димитър Германов. На негово място като временно изпълняваща длъжността директор веднага беше назначена Радостина Духова. Германов, който преди това бе кмет на Приморско, се опита да избегне чистката, като излезе в двумесечен болничен заради съмнително скъсан ахилес по време на ревизията, разпоредена от предишния служебен министър Иван Христанов.

Срещу уволнения ветеринарен лекар са подавани десетки сигнали от рекетирани хотелиери, ресторантьори и животновъди, които твърдят, че са плащали такса спокойствие. Според оплакванията, рушветите са носени в ресторант в Бургас, където парите е прибирал касиерът Милен Георгиев, чиято съпруга е била дългогодишна секретарка на Германов. Най-сериозният корупционен скандал избухна след сигнал на несебърския хотелиер Венелин Ташев, чийто хотелски комплекс в Свети Влас е бил атакуван с полиция осемнадесет пъти от инспекторите на Германов за изнудване.

Министър Пламен Абровски останал напълно смаян и от необяснимото огромно богатство на Димитър Германов. Той притежава по два апартамента в Бургас и София, три жилища в Пампорово и луксозен палат за милион и осемстотин хиляди лева в Черноморец, записан на една от дъщерите му. Уволненият Германов вярвал, че ще запази поста си благодарение на връзките си с Цветан Цветанов и бившата областна управителка Мария Нейкова, но в момента прокуратурата събира данни, за да му повдигне обвинения.

