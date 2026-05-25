Тихомир Безлов: Прокурорският син е направил достатъчно, за да бъде трудно открит https://crimes.bg/analizi/tihomir-bezlov-prokurorskiyat-sin-e-napravil-dostatachno-za-da-bade-trudno-otkrit/192942 Crimes.bg

Прокурорският син Васил Михайлов е направил достатъчно, за да бъде трудно открит. Очевидно му е помагано и е съветват - като смяна на външен вид, на местата, където живее. Това заяви експертът по сигурност Тихомир Безлов в ефира на БНТ.

По думите му трябва да се направи усилиe и да се види кой колко и по какъв начин му е помагал.

Самото му поведение е изключително брутално и крайно. За мен е много странно какви са тези съдебни състави, които му дават пробация - при положение, че е пребивал тежко хора, чупени челюсти. И ходи да се разписва и да си говори с пробационния служител, добави Безлов.

Според него в МВР са имали източник, който е помогнал за залавянето на Михайлов.

Относно Петър Петров - Пепи Еврото Безлов отбеляза, че е човек, който е символ на дълбоки зависимости в съдебната власт. "За мен най-интересната част е неговата възможност да влияе върху съдебната система. Това, което видяхме като запис с българския евро прокурор показва какво фигура е", поясни още той.