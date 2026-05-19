Акция „Абитуриенти“: Полицията с мерки

От „Пътна полиция" днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове.

В рамките на кампания „Абитуриенти" в дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици.

Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки, пише Нова.

Ще се следи и за случаи на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи.