Русия и Китай с ключова договорка: „Силата на Сибир 2“ става реалност

Русия и Китай до голяма степен постигнаха съгласие за основните параметри на проекта за газопровод "Силата на Сибир 2", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руска медия.

"Президентът днес каза по време на преговорите, че като цяло има съгласие по основните параметри на "Силата Сибир 2". Това важи както за маршрута, така и за начина, по който ще се строи", каза Песков пред журналисти. "Остава да се договорят някои подробности, но като цяло вече има разбирателство", отбеляза той.

Говорителят на Кремъл ясно съгласие по сроковете на реализация на този проект.

"Все още няма яснота. Това все пак е търговска информация. Но е достатъчно голямо постижение", отбеляза той.