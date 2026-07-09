МВР разкри нелегално казино в центъра на Бургас

Единайсет мъже на различна възраст са установени и задържани в помещение за провеждане на нерегламентирани хазартни игри, разположено в централната част на Бургас, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в града.

Полицейската оперция е проведена снощи около 23:20 часа от служители на отдел „Икономическа полиция" при ОДМВР - Бургас. В нелегалното казино са намерени и иззети множество чипове за игра с различен номинал, карти за игра и специална маса, обособена за покер-игра. Открита е сума в размер над 10 000 евро. Установени са и организаторите на нерегламентираната игрална зала.

Присъстващите в „домашното казино" мъже са задържани за срок до 24 часа, а вещите, документиращи престъпната дейност на лицата, са иззети по надлежния ред.

Всички последващи действия по документирането на извършеното престъпление се осъществяват в процесуалната фаза по наблюдението и ръководството на Районна прокуратура - Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

dnes.bg