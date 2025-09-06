Иван Турчина повикал „Наглите“ на тайна среща, на която убили ?

Обявеният за издирване от МВР заради въоръжение инкасо обир за над 5 млн. лв. Иван Ценков – Турчина, е човекът, който е подмамил Прокопи Прокопиев – Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи и Даниел Димитров – Релето на тайна среща край Пловдив на 10 август, след която тримата от бандата за отвличания „Наглите“ изчезнаха безследно.

Версията за ролята на Иван Турчина в мистериозното изпаряване на „Наглите“ е разследвана активно от криминалистите от СДВР след постъпили оперативни сигнали от обитатели на ъндърграунда, разкрива човек с важен пост в силовото ведомство.

Преди по-малко от месец Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето бяха обявени от семействата си за издирване, след като изчезнаха заедно по едно също време, а денонощие по-късно колите им бяха открити изоставени край село Труд в Пловдив.

Мобилните телефони на „Наглите“ с изтрита памет бяха намерени в използваните от тях джипове. Оказа се, че преди да отидат на фаталната среща край пловдивското село Труд, Културиста, Йожи и Релето са действали при пълна конспиративност – напуснали са своите домове с личните си автомобили, които паркирали на различни места в София, и са използвали други возила, с които са напуснали столицата. Нито един от изчезналите трима членове на „Наглите" не е споделил с близките си по каква работа излиза и с кого.

Ангажирани с течащото разследване твърдят, че Йожи и Релето от „Наглите“ са били събрани по спешност от Прокопи Културиста на среща на Панчаревското езеро на 8 август късно вечерта, два дни преди и тримата от бандата за отвличания да изчезнат. Заради извънредното събиране на групата Ивайло Евтимов прекъснал лятната почивка в Слънчев бряг, която карал със съпругата и невръстния си син, и тръгнал към София.

„Според постъпили оперативни данни в последната седмица преди „Наглите” да изчезнат, Прокопи Културиста и Иван Ценков – Турчина са водили активна комуникация помежду си чрез криптирано мобилно приложение. Запознат от ъндърграунда твърди, че Иван Турчина е замесен в кражбата на 160 кг. кокаин, заедно тримата от „Наглите“. Дрогата е била открадната от склад в София, след като е пристигнала с камион от Барселона на 6 януари т.г. и е трябвало да бъде изнесена за Турция с посредничеството на братята Митко и Радослав Лебешковски. Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето обаче научават за склада с дрогата и съвместно с един от пазачите крадат кокаина за 10 млн. лв. Впоследствие стоката е изнесена в Сърбия и продадена от Иван Турчина на престъпен белградски клан. Откраднатият кокаин е принадлежал на турската престъпна групировка „Далтон“, разкрива столичен антимафиот.

Криминалистите разследват версията, според която Иван Турчина предава „Наглите“ на наемни убийци, пратени от турските наркотрафиканти, за да спаси собствения си живот. Засега не е известно дали Турчина е присъствал на екзекуцията на „Наглите“, но със сигурност се знае, че Ценков е жив, пък макар и в неизвестност за МВР и прокуратурата. Представители от родния ъндърграунд потвърдиха, че Иван Турчина е поддържал близко приятелство с Прокопи Прокопиев – Културиста и с Ивайло Евтимов – Йожи и че през годините дори е правил съвместни бандитски удари с тях, както и с други членове от бандата за отвличания. Смята се, че при някои от въоръжените грабежи, реализирани от Иван Ценков и хората му, са участвали Павел Петков – Прасето и Цветозар Славчев – Църо, които през 2009 г бяха арестувани като част от бандата „Наглите“, но впоследствие се отърваха без присъди и даже осъдиха прокуратурата да им плати финансови обезщетения за необоснованите задържания.

През последните дни се провеждат издирвателни акции не само за „Наглите“, но и за Турчина, който е търсен активно, за да бъде разнищен криминалният ребус около безследно изчезналите трима членове на бандата за отвличания. Ченгетата са тарашили няколко имота в София и Варна, както и в други градове, за които се е предполагало, че Ценков се укрива, но той не е установен на адресите. Много е възможно да се укрива извън България, особено след настъпилата жега след изчезването на тримата.

Около 45-годишният Иван Ценков Турчина се разшумя в края на декември 2023 г., когато от МВР и Софийската градска прокуратура го посочиха като организатор на най-големия въоръжен грабеж в България – този от 15 ноември 2022 г. в подземния паркинг на Ринг мол, при който петима маскирани и въоръжени до зъби бандити нападнаха охранители на инкасо автомобил, стреляха по тях и си тръгнаха с плячката от 5.2 млн. лв.

Година след дръзкия въоръжен грабеж полицията арестува само един от петимата участници – Колин Колев, докато вторият посочен от бандата Михаил Павлов излежаваше присъда в затвора за старо престъпление. Соченият като тартор на бандата обирджии Иван Ценков – Турчина обаче не беше намерен от криминалистите и беше обявен за национално издирване. Турчина е издирван от МВР повече от 30 месеца, като мнозина твърдят, че той е търсен само проформа и без да е била проведена нито една полицейска акция по установяването и задържането му. Имената на другите двама участници във въоръжения грабеж за над 5 милиона лева не са официално известни, но се твърди, че в обира е участвал и член от бандата за отвличания „Наглите“.

Преди два месеца братът на Иван Турчина беше арестуван и обвинен за имотна измама, след като се оказа, че на 17 март е принудил жена в неравностойно положение, на която бил назначен като социален асистент, да му прехвърли два апартамента в София.

В рамките на разследването беше установено, че през последните години братът на Турчина има участие общо в над 45 сделки с недвижими имоти – 28 от тях в София, а останалите – в провинцията. Повечето от имотите са придобити след инкасо обира в Ринг мол, което навя подозрения, че милионите от въоръжения грабеж са изпрани чрез покупката на имоти.

Твърди се, че джиповете БМВ Х5, с които е бил реализиран инкасо обирът в Ринг мол, са били осигурени от Данчо Релето от „Наглите“. Той обаче едва ли би могъл да потвърди или отрече това – криминалистите са убедени, че Димитров, Прокопи Културиста и Ивайло Евтимов – Йожи са убити още на 10 август вечерта.

