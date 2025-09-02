Казусът „Паскал“

Снощи, в предаването „Лице в лице" по бТВ Тихомир Безлов, каза че може да има и четири сюжетни линия, защото има и външнополитическа линия, тъй като Сърбия екстрадира обвиняемия. „Интересен въпрос е защо точно сега се прибира и има ли някаква логика неговото желание да се прибере по-бързо. Той има доста тежко онкологично заболяване и иска да се оперира, доколкото разбрах в Германия. Не бива зад всичко да виждаме конспирация."

Ако се опитаме да спекулираме, че става дума за човек, който е коментиран поне от 30 г. и работи поне от 35 г. в тази зона, обясни Безлов. „За него се говори отдавна, но той не е попадал в разследване."

В същото предаване Иван Брегов, каза че има свързаност с контрабандата на тютюневи изделия, една квази правна и една, свързана с постановяването на мярката му за задържане . „Твърди се, че това е контрабандист повече от 30 г., което го поставя като много сериозна фигура. Квазипправната е, че имахме доста странно разглеждане на мярката. Съдът със своето определени, с което определи гаранцията възпроизведе защитната теза на обвиняемият. И тук се включиха имената на двама политици. И третата линия - винаги се внасят този тип искания за мярка в почивните дни и удобно тази мярка се пада на съдия от Специализирания наказателен съд".