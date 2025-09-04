Шефът на полицията в Русе Николай Кожухаров е нападнат брутално

Старши комисар Николай Кожухаров, директор на Областната дирекция на МВР – Русе, е станал жертва на тежко нападение тази нощ, научи ексклузивно информационна агенция АНОНС.

Късно през нощта старши комисар Кожухаров се прибирал след вечеря със съпругата си и приятели в заведение „Алиби“. По пътя компанията забелязала група млади шофьори, които дрифтирали и криволичели с автомобила си. След направената забележка се стигнало до ескалация и брутален побой над Кожухаров. По всичко личи, че младежите дори не са осъзнали, че нападат полицейски началник.

Инцидентът е станал на улица „Мостова“, в близост до централата на ЕНЕРГО-ПРО.

По информация на АНОНС, Кожухаров е със счупени ребра и в момента се намира в интензивното хирургично отделение на УМБАЛ „Канев“. Коментира се, че е интубиран, но засега няма потвърждение за информацията, че е бил отстранен бъбрек.

Информационна агенция АНОНС направи опит да се свърже с пресцентъра на ОДМВР – Русе за официална информация, но до момента от дирекцията не са предоставили коментар.

Запознати разкриха пред АНОНС, че Кожухаров е настанен в болница „Канев“. Оттам отказаха коментар по темата пред АНОНС.

