Митьо Очите смени кокаина с райски газ

Митьо Очите е сложил ръка върху продажбата на балони с райски газ в големите дискотеки и плажни барове в Бургас, Слънчев бряг и в Созопол, а незаконният му бизнес е генерирал милиони левове печалба през този летен сезон. Запознати от морския ъндърграунд свидетелстват, че несебърският мафиот и хората му вече са се оттеглили от контрола върху уличната търговия с кокаин.

Чрез контрола върху охраната на дискотеки и плажни барове в Слънчев бряг и Созопол и чрез устни договорки със собствениците им, постигнати още в началото на летния сезон, групировката на Митьо Очите съумява да пласира всяка нощ хиляди балони с райски газ, които се продават в заведенията при цени между 10 и 30 лв. от оскъдно облечени момичета, наричани балонеси.

„Себестойността на един балон, напълнен с райски газ, е около 50-60 стотинки, но в дискотеките в Слънчев бряг той се продава за минимум 10 лева. В Созопол цената на балон с райски газ в някои по-лъскави заведения стига до 30 лева. Има тийнейджъри, които вдишват по 30-40 балона на нощ. Печалбите в този бизнес са много по-големи от продажбата на наркотици, а и рискът да те заловят и да те тикнат в затвора с осъдителна присъда е минимален и дори клони към нулата", разказват запознати с мащабите на нелегалната търговия с „весели мехури“ по Южното Черноморие.

Според груби сметки през този потен сезон Митьо Очите е спечелил около 2 млн. лв. от бизнеса с райски газ, а дейността на балонесите му е улеснена от полицаите в Слънчев бряг и в Созопол, които никога не извършват проверки в нощните заведения.

„Всяка сутрин момичетата, които пълнят балони с райски газ в дискотеките на Слънчака и в Созопол, отчитат оборота на хората на Митьо Очите. Балонесите се контролират да не крадат и да не вкарват на черно свои флакони с диазотен оксид от охранителите на заведенията. От един голям еднолитров флакон се пълнят 45-50 балона с райски газ – балонесите трябва да отчетат продажбата на 40 балона от флакон на организацията, останалите са за тях. Едно момиче пласира между 10 и 20 флакона всяка нощ“, разкрива посветен със структурата и методите на работа в бандата на Димитър Желязков.

В Слънчев бряг най-предпочитаните от подрастващото поколение дискотеки с повсеместна консумация на балони с райски газ са LAV клуб, „Габана" и „Викинг, а пресметливи изчисляват, че всяка нощ само в трите заведения се продават общо по около 5000 балона с райски газ. Не по-малки са оборотите от райски газ и във фолк дискотеките в Созопол „Бамбу“ и „Калипсо“, където през този летен сезон се случиха няколко инцидента.

В края на юли неизвестен засега мъж обгази с нервно-паралитичен газ фолк звездата Галена и прекрати в зародиш нейно участие в „Калипсо“, а няколко дни по-късно стотици младежи бяха евакуирани от конкурентната дискотека „Бамбу“, след като момичетата възпламениха военна димка в тоалетната.

Според една от версиите, споделена от бургаски криминалист, димно-газовите саботажи не са плод на избухнала война между собствениците на дискотеките, а е заради контрола върху продажбата на райски газ.

Мълви се, че босът на дискотека „Калипсо“ в Созопол Любомир Колев – Милионера е прекратил договора за охрана на заведението си с охранителна фирма, свързана с Митьо Очите, за да печелят негови хора от балоните с райски газ. След няколко „случайни“ масови побои и след 2-3 внезапни проверки на полицията в Созопол, установили десетки клиенти под 18-годишна възраст в дискотеката. Димитър Желязков си върнал контрола върху бизнеса с балони с райски газ.

Твърди се, че Митьо Очите контролира продажбата на диазотен оксид и в Бургас, но там бизнесът не се случва в нощните заведения, а чрез интернет търговия. „Повечето, които продават флакони с райски газ в Бургас и региона чрез поръчка в социалните мрежи и специализирани сайтове, зареждат диазотния оксид от хората на Димитър Желязков“, разкрива запознат.

Преди по-малко от месец Митьо Очите беше отведен в районното в Несебър след като при акция на МВР и Икономическа полиция, проведена в къща в село Кошарица, бяха открити над 100 кила райски газ. Оказа се, че Димитър Желязков е бил в имота заедно с 28-годишната блондинка Памела Стратева и 40-годишната Албена В., задържани като дилърки на флаконите с райски газ.

Както вече стана ясно, знойната блондинка Памела е „любовница на Митьо Очите и е сред основните му „остриета“ в продажбата на райски газ в дискотеките в Слънчев бряг и в Созопол.

След само денонощие, прекарано в ареста, Памела и нейната сподвижничка Албена бяха пуснати на свобода поради липсата на доказателства, че откритите над 100 кила райски газ в къщата са тяхна собственост. И двете дами твърдят, че са наели имота за лятната си почивка и дори не са влизали в гаража.

Запознати твърдят, че любовницата на Митьо Очите не е прекратила своята дейност с доставка на балони с райски газ по заведенията дори след задържането си.

Според упорит слух, който се разпространява по Южното Черноморие, при задържането на Морския Ал Капоне в къща в Кошарица, която е само на 20-30 метра от неговия палат в несебърското село, криминалистите са открили в чантичката му над 70 000 лева, но парите не били описани и конфискувани въпреки неясния им произход. Предполага се, че сумата, открита у Митьо Очите, е оборотът, реализиран от продажбата на райски газ в Слънчев бряг предната нощ, който са му отчели Памела и Албена.

Основният играч в пласирането на балони с райски газ по Южното Черноморие – Митьо Очите, повече от две десетилетия беше сочен като наркобос №1 в Бургас и в Слънчев бряг, срещу него все още се води и дело за участие в организирана престъпна група за търговия с наркотици, рекет и умишлени палежи, което „брадясва“ в съда в Бургас. Може би заради тази причина Морския Ал Капоне се е оттеглил от бизнеса с дрога по морето и се е насочил към балоните с райски газ.

Източник: Уикенд