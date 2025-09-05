Гол труп с огромни ци*и лежи в „Меден рудник“, откри го жена с куче

Дали собственикът на куклата я е захвърлил, след като е пожелал нов модел с по-малки гърди, или тя е скочила от терасата, отчаяна от любовта, която получава?

Поднасям ви ексклузивна новина от „Меден рудник“ – царството на панелните блокове-близнаци, от чиито прозорци се носи аромат на пържени кюфтета, и място, където човек може да се натъкне на сюрреалистични гледки, които могат да засрамят дори Салвадор Дали. Именно тук, в тревната площ край блок 232, снощи се е разиграла сцена с потенциал да оглави криминалните хроники!

Жителка на района, излязла на разходка с кучето си, попаднала на страховита гледка. Видяла в тревата да лежи тяло: голо, неподвижно, разкрачено, единият крак някак зловещо отделен от торса, и с бюст, способен да засрами дори най-горещата претендентка от „Ергенът“.

Жената, естествено, се вцепенила. Ужасът я стиснал за гърлото, пръстите ѝ вече набирали 112. Но съдбата, както често се случва в Бургас, обича да играе иронични шеги. Приближавайки, тя внезапно осъзнала, че не става дума за истински труп, а за кукла. Но не витринна манекенка, а онзи вид „домакиня“, която прекарва живота си предимно в хоризонтално положение.

След като си плюла три пъти в пазвата и се прекръстила с енергията на човек, видял дявола в очите, жената с кучето, която пожела анонимност, решила да се обади не на полицията, а на мен – като на последна инстанция по въпросите с кварталните паранормални явления. И молбата ѝ беше проста: „Напиши, че това… нещо… трябва да бъде прибрано, за да не уплаши някое дете.“

Ето, написах го.

Но дори и с чувство на изпълнен дълг, не мога да не си задам въпросите, които като комари в лятна нощ жужат в съзнанието:

Дали собственикът на куклата я е захвърлил, след като случайно се е загледал в датата и месеца на производство и е открил, че е Козирог, а той е принципен човек и не прави компромиси със зодията?

Или просто е пожелал нов модел с по-малки гърди, но с по-сериозна задна перспектива?

Възможно ли е куклата сама да е скочила от нечия тераса, отчаяна от любовта, която получава?

Или пък – о, чудо – собственикът най-накрая е намерил истинска жена?

Какъвто и да е отговорът, едно е сигурно: „Меден рудник“ за пореден път доказа, че реалността понякога може да бъде по-абсурдна от всяко риалити.

Затова завършвам с апел:

Граждани, изхвърляйте старите си неодушевени любовници на определените за това места, по възможност разделно – в контейнерите за пластмаса! Не ги оставяйте да лежат из тревните площи, за да плашат жени с кучета и да създават фалшиви поводи за сензации.

