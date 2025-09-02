ВОДЕЩИ ТЕМИ

Обявяват 7-дневно бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Областният управител обявява частично бедствено положение на територията на област Плевен.

Ето какво пише в съобщението публикувано на сайта на Областна администрация - Плевен:

В рамките на днешния ден, 1 септември 2025 год., в Областна администрация – Плевен са постъпили искания от кметовете на общините Плевен и Долна Митрополия за обявяване на частично бедствено положение.

Във връзка с ниските налични количества вода, създалата се кризисна ситуация налага задействането на процедурите по обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните заведения, социални заведения и други.

Издадена е Заповед № РД-09-101 от 01.09.2025 год.  на Областния управител на област Плевен, с която считано от 00:00 часа на 02.09.2025 г. се въвежда режим "бедствено положение“, за срок от 7 дни, на територията с граници на бедствено положение в зоната на следните населени места:

В Община Плевен – гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово и с. Къшин

В Община Долна Митрополия – гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа

Областният управител на област Плевен  ще продължи да изисква доклади на ежеседмична база за изпълнението на набелязаните мерки за подобряване на водоснабдяването от ръководителите на секция "Планиране“ – д-р Валентин Христов Кмет на Община Плевен и секция "Операции“ – инж. Климент Тодоров управител на "ВиК“ЕООД – Плевен към Областния щаб.

Заповед РД-09-101/01.09.2025г. за обявяване на частично бедствено положение можете да видите ТУК.

https://www.focus-news.net/

 

