Намериха 12 кила живак в дома на безследно изчезнал след кражбата От МВР все още не знаят каква точно е ролята на братя Лебешковски в изчезването на „Наглите"

Осем месеца преди Културиста, Йожи и Релето от „Наглите“ да изчезнат безследно, други двама мъже са обявени за отвлечени от своите семейства – Ивайло Петров и Божидар Марков.

На 9 януари двамата са откарани с колата на разследвания за наркотрафик бургазлия Димитър Вълканов до село Герман, след което са качени в мерцедес с братята Радослав и Митко Лебешковски и отведени в база на транспортна фирма в село Кривина, където следите им се губят. През пролетта за изчезването им Лебешковски бяха арестувани и тогава беше съобщено, че Петров и Марков са замесени в изчезването на 160 кила кокаин от склад, който е трябвало да охраняват.

При претърсване в дома на приятелката на обявения за безследно изчезнал 45-годишен пазач на дрогата Ивайло Петров – Вера Липова, криминалистите се натъкват на интересна находка. Те откриват 12 килограма живак, който е забранен за продажба и съхранение. Според обясненията на жената отровният метал бил на Ивайло, който трябвало да го продаде за 15 000 евро, но изчезнал безследно, преди да реализира незаконната сделка.

Каква е съдбата на Ивайло Петров и Божидар Марков засега е неизвестно, но криминалистите имат основание да смятат, че пазачите на 160-те кила откраднат кокаин са били ликвидирани. Арестуваните за изчезването им, но пуснати, без да им бъдат повдигнати обвинения впоследствие братя Лебешковски и Димитър Вълканов твърдят, че Петров и Марков им споделили, че трябвало да се покрият за известно време и те само ги оставили до посочения от тях склад в Кривина, след което пазачите на кокаина били взети с коли от свои приятели, които нито Лебешковски, нито Вълканов познавали.

Криминалисти обаче са убедени, че двата случая с безследно изчезнали общо петима мъже са свързани помежду си и са заради кражбата на кокаина.

Източник: Уикенд