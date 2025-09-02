Наглост! Вместо да се лекува, Черепа си ваканцува. Ало, съдия Митева?

Нахалството на подсъдимия за тежки престъпления бивш хазартен бос Васил Божков може да му изиграе лоша шега, след като изтекоха папаршки снимки, които показват, че вместо да се лекува, Черепа си ваканцува. Обвиненият в подбудителството на убийствата на Манол Велев и Йордан Динов, както и за укриване на данъци и ОПГ в хазарта, си издейства разрешение от съда да напуска България, за да се лекува.

През уикенда Черепа спокойно пушеше пурата си в тузарския рибен ресторант „Панос“ в Гърция, с което потвърди прогнозите ни, че състоянието му не изисква лекарска намеса. В компанията на съпругата си Елена Динева Божков демонстративно зае централно място в заведението на Ситония, близо до курорта Неа Мармарас, което е любимо на родните ВИП-ове. В гръцката кръчма често е забелязвана дори вдовицата на Манол Велев Весела Лечева, пишат медиите.

Снимките от уикенд партито на Божков недвусмислено показват, че здравето му е наред, а нуждата от медицински специалисти в Германия, Белгия и Франция е била пълна измислица за пред съда, който дори не възложи експертиза какви точно специалисти липсват за ВИП-пациента в България.

Разрешението да излиза извън пределите на страната Васил Божков получи в края на юли, след като 8-ми наказателен състав на Апелативен съд - София го пусна да пътува в странство.

Съдиите, сложили подписа си под това решение са Председател Мария Митева и членове Татяна Грозданова и Петър Гунчев. Още тогава решението на съдиите породи смут у наблюдаващите процеса юристи, които коментираха, че по-вероятно магистратите урежда лятната морска почивка на бизнесмена, отколкото са го пуснали, за да посрещне текущи здравни нужди.

На 27 март 2025 г., друг състав на Апелативния съд отказа изменение на мярката му за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България“. В мотивите си съдът посочи, че Божков е предаден на съд за тежки умишлени престъпления, за които е предвидена санкция „лишаване от свобода” повече от 5 години и че не е отпаднала опасността да се укрие извън страната.

До решението Божков да пътува се стигна след серия решения и обжалвания на прокуратурата, в които се посочваше възможността Черепа да се укрие отново, както направи преди 5 години, когато избяга от правосъдието и прекара 3 години в Дубай.

8-ми наказателен състав явно не е видял притеснения основателят на партия Център да се разхожда в странство и да се наслаждава на свободата си по екзотичните и скъпи плажове, заяви магистрат, пожелал анонимност.

Преди години същата съдийка – Мария Митева, е искала да върне делото "Наглите" от начало с доста екзотичен аргумент, нечуван в съдебните среди. Основният проблем, според съдия Митева е недопустимата защита на двама от обвиняемите, които са с противоречиви интереси. Става дума за подсъдимите тогава Даниел Димитров-Релето и Любомир Димитров-Гребеца, които имат различни позиции за отвличанията и са били представлявани от един и същи адвокат в определени моменти от процеса. И тогава особеното мнение на съдията срещна възмущение предвид многото щети, нанесени от престъпната група за отвличания.

Интересно дали след изтеклите снимки и въпроси какво прави Божков в Гърция, съдиите ще преосмислят разрешението си обвиняемият за отсъства от страната. Предстои делото за убийствата да бъде внесено и гледано отново, а ако вината на Черепа, че е разчистил физически конкурентите си се докаже, го грозят десетилетия в затвора.

