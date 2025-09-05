Народната любов! Десетки граждани МОЩНО освиркаха Румен Радев (ВИДЕО)

Румен Радев бе мощно освиркан от десетки български граждани! В социалните мрежи излезе скандално видео, показващо обитателят на “Дондуков” 2 по време на поредната му обиколка из страната, използващ служебното си положение най-вероятно в подготовка на новия политически проект. Докато държи реч за някаква изложба, от тълпата се понася мощно “Уууууу” и “Оставка”, а млади хора издигат гора от вдигнати ръце и плакати срещу претендиращия да бъде обединител на нацията.

“Такъв гьонсурат никога не е заставал начело на държавата. Хората го освиркват, а той продължава да каканиже заучени реплики. Да си хваща булката и да напуска президентството, той не е достоен дори да мине покрай тая сграда, камо ли да коли и да беси там”, не сдържа гнева си възрастта двойка, излязла на площада.

Коментарите във фейсбук също са унищожителни. “Нещастие е този човек. Масово хората не го харесват. Нищо не направи за България”, пише потребителка на мрежата. Друг пък й отвръща: “как нищо не е направил, с парите от Боташ можехме да превъоръжим армията, плюс едногодишната пенсия на 60 хил. пенсионери и направа на 3 магистрали Хемус”. “Най вредния човек в България. И още има олигофрени които го харесват”, “Най- измисленият политик. Никога не е искрен и винаги говори угоднически.”, “Друго си е да имаш за президент магаре и някои пастири си искат такъв....” са само марка част от проявленията на народната любов, която мощно залива Румен Радев.

Източник: facebook.com