Циганинът Виктор, нацепил се в автобус, е от семейство на каналджии-милионери Надрусаният джигит, който уби д-р Иса Али и рани шестима, може да се отърве само с 5 години затвор https://crimes.bg/kriminalno/ciganinat-viktor-nacepil-se-v-avtobus-e-ot-semeystvo-na-kanaldzhii-milioneri-3/171842 Crimes.bg

Циганинът Виктор Илиев, който надрусан с райски газ, преди две седмици заби колата си в нощен автобус на градския транспорт в София и уби един човек, изобщо не е случаен човек. Оказва се, че младият ром е от семейство на каналджии, които въртят солиден бизнес с трафик на бежанци.

Хора от гетото в квартал „Димитър Миленков“, където джигитът живее, разказват, че през последните години роднините му са изкарали милиони евро от нелегален трафик на емигранти. С подобни пари едва ли ще е проблем да си платят, където трябва, спестявайки на 21-годиншия убиец заслужения престой в затвора. Остава да видим дали властите и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който лично наблюдава разследването, ще позволят подобно безобразие да се случи.

Кланът Илиеви предлага VIP пакети на клиентите си, твърдят запознати. Посрещане на българо-турската граница, превоз до София за кратък отдих, а след това газ до Видин, където с лодка се прехвърлят нелегално в Румъния. След като в началото на август взема книжка, Виктор също се включва в семейния канал за трафик на емигранти, твърдят запознати. Задачата му е да бъде т.нар. отцепка. Кара пред буса натоварен с чужденци и се оглежда за полицейски патрули.

Мургавият бабаит прави последния си курс едва няколко дни преди зловещата катастрофа. С негова помощ през България преминава група от 15 сирийци. Тарифата е по 10 000 евро на човек. Половината от парите са за рушвети на граничните полицаи, но дори и след тях за семейство Илиеви остава достатъчно голяма печалба. И така всяка седмица…

Високият стандарт на клана Илиеви си личи и от публикациите на Виктор в социалните мрежи, където се представя като „Ел Патрон“ (прякор на легендарния колумбийски наркобарон Пабло Ескобар). От снимките му става ясно, че семейната къща е обзаведена с дизайнерски мебели, поръчани от Италия. Виктор носи маркови дрехи, тежки златни ланци и кара лъскави лимузини за стотици хиляди левове. Като поръчковото Ауди RS5, с което се заби в автобуса на столичния градски транспорт. Въпреки че твърди, че колата не е негова, тя всъщност е негова собственост. Тъй като не може да докаже произход на пари, нахаканият ром я е взел от столична автокъща уж на лизинг. Защо да не се поглези, нали роднините му са милионери.

Твърди се, че адвокати на каналджиите вече са предали своята оферта към близки на следователите и прокурорите, занимаващи се с разследването на катастрофата. Роднините на убиеца нямат илюзии, че Виктор ще се измъкне напълно безнаказано. Срещу парите си те очакват разследването да бъде забавено максимално дълго. След година, когато случката отдавна ще е забравена, джигитът спокойно може да признае вината си и след споразумение с прокуратурата да се размине с максимално ниска присъда.

„Заради чистото си досие, Виктор може да се отърве само с 5 години затвор. Като махнем 1/3 заради самопризнанията, остават 3 години и половина. Приспада се и престоят в ареста. След излежаване на половината присъда той има и право на предсрочно освобождаване“, прогнозира адвокат, занимаващ се с подобни дела.

Юристът поставя под съмнение прокурорските закани, че Виктор може да бъде осъден на 15 г. затвор. Да, тази пролет депутатите завишиха наказанията за пияни или надрусани шофьори, които предизвикват катастрофи със загинали. С новите разпоредби на Наказателния кодекс, той може да бъде осъден от 13 до 20 г. лишаване от свобода и дори на доживотен затвор. Дали обаче след време няма да му повдигнат обвинение по друг член от НК заради липса на достатъчно доказателства? При него присъдата е от 5 до 10 години, като е много вероятно Илиев да се размине с минималната. Звучи безумно, но е напълно възможно. Примерите как пияни или надрусани шофьори, убили при катастрофа по няколко човека се разминават с условни наказания, са десетки. У нас Темида често е необяснимо благосклонна към убийците на пътя. Особено, ако не са бедняци…

За момента събраните улики срещу Виктор Илиев не предполагат подобна милост, но кой знае – след година-две, когато случаят избледнее в обществената памет, може да стане всичко. При разпитите си Севда Крумова и Емил Емилов, които са се возили в колата, разказват, че преди катастрофата Виктор е въртял гуми на завоите, минавал е само на червено и е карал с висока скорост (според направената експертиза 199 км/ч.). двамата го молили да намали скоростта, но той изобщо не се съобразил. Така се стигнало до поредното минаване на червено на светофара ва бул. „Константин Величков“ и „Възкресение“, в което Виктор Илиев не успял да вземе завоя към „Факултета“ колата се блъсната в бордюра на спирката. Отскочила във въздуха и се забила в стъклото на автобуса.

При последвалия обиск в копата е открит и флакон с райски газ. Свидетелите разказват, че цяла вечер Виктор употребявал от веселото вещество, включително и зад волана. Да, но лабораториите в България нямат техника, с която да установят следи от дрогата в кръвта на убиеца, обясняват медици. Отделно, че райският газ не е в списък с наркотичните вещества. Двамата свидетели Севда Крумова и Емил Емилов са приятели на циганина. След година те може вече да са забравили какво е станало в нощта на катастрофата.

Накрая ще се окаже, че най-тежкото наказание ще е кръвнината за убития при катастрофата в нощта на 16 срещу 17 август доктор Иса Али. Дали обаче присъдените от магистратите пари са достатъчни, за да заличат мъката на близките му, за които не е ясно дали въобще ще ги получат. Доктор Али няма роднини в България. До момента властите така и не са успели да издирят следите им в Сирия, твърдят запознати. Единствената му близка е българка, с която живее на семейни начала. Дамата, която не иска да покаже лицето си, защото се страхува от роднините на циганина Виктор Илиев, разказва, че е в омагьосан кръг, защото иска да погребе любимия си, но тялото му не може да бъде предадено на близките му, които в момента са в Сирия и не могат да дойдат.

Самият д-р Али е типичен пример за бюрократичния хаос и чиновническото бездушие у нас. Сириецът идва в България още преди 40 години, за да учи медицина. Тук създава семейство. По-късно съпругата му почива, а измамници отмъкват апартамента му. Дългият престой и очевидната му интеграция в обществото така и не са достатъчни за родните бюрократи, за да му издадат български паспорт.

Нещо повече, наскоро с измислени обвинения са му отнети и лекарските права.

Въпреки несгодите, а и липса на пари да си купи дори и храна, д-р Али продължава да откликва на всяка молба за помощ. Така става и в нощта на смъртта му. Малко преди полунощ го търсят негови приятели, които току-що са кацнали на летището. Тъй като няма пари да си хване такси, се качва в нощния автобус, който минути след това е пометен от надрусания циганин Виктор Илиев.

Източник: Уикенд