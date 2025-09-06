Георги Семерджиев ръководел банда за дрога в Софийския затвор Пратиха го да лежи в Бобов дол, да са пресекат наркобизнеса му зад решетките, тече проверка сред надзирателите https://crimes.bg/kriminalno/georgi-semerdzhiev-rakovodel-banda-za-droga-v-sofiyskiya-zatvor-3/171937 Crimes.bg

Бившият футболист Георги Семерджиев, който излежава 20-годишна присъда за убийството на пешеходките Христина Дилева и Хариет Стефанович, които дрогиран помете с джипа си на столичния бул. „Черни връх“ преди 3 години, е изградил собствена наркобанда в Софийския затвор. Това е причината 37-годишният татуиран джигит да бъде преместен в затвора в Бобов дол, разкриват лишени от свобода.

В средата на август правосъдният министър Георги Георгиев разкри, че Семерджиев е натрупал серия от нарушения в Софийския затвор и неколкократно е бил залавян с мобилни телефони и с други забранени предмети в калията си. Твърди се, че откритите неотдавна от надзирателите три мобилни телефона, скрити в пъпеш, са били предназначени за наркодилъри от Софийския затвор, пласиращи амфетамин, кокаин и хероин под шапката на пътния убиец.

Семерджиев съумя да се утвърди като един от тарторите в Софийския затвор още в първите месеци, след като беше въдворен в пандиза, а поне от няколко месеца ръководи продажбата на дрога зад решетките. За него наркотици пласират няколко лишени от свобода, а наркомрежата му е обхванала абсолютно всички групи в Софийския затвор. От администрацията на Централния затвор се принудиха да го преместят в Бобов дол, за да пресекат бизнеса му – има основания за сериозни съмнения, че наркоструктурата на Семерджиев е обслужвана от надзиратели, ползващи се с подкрепата на началника на Главна дирекция „Изпълнения на наказанията" (ГДИН) Ивайло Йорданов“, разказва информиран.

Според думите му през последната година имало огромно напрежение между началника на Софийския затвор Борислав Чорбански и директора на ГДИН Ивайло Йорданов, което било свързано с наркомрежата на Семерджиев в Софийския затвор.

„Голяма част от служителите в командно-надзорния състав на Софийския затвор, назначени през годините с протекциите на Ивайло Йорданов, са забъркани в бизнеса с наркотици и с вкарването на всякакви забранени предмети зад решетките, а прекият им началник Чорбански не може да ги отстрани. Заради това местят Семерджиев в Бобов дол – така удрят по цялата му дилърска мрежа и се освобождава ниша за нов бос на наркотиците в Софийския затвор“, категоричен е служителят.

По груби сметки, потреблението на наркотици в Централния затвор в София е толкова голямо, че приходите от тази дейност са като в „Люлин“ и „Младост. Мълви се, че апетит да завземе бизнеса с наркотици на Семерджиев зад стените на затвора проявявал Димитър Вучев – Демби, а също и рецидивист с прякор Ягуара. Предишният голям бос на дрогата пък бил Наско Гаргата.

„Поне 50% от лишените от свобода, изтърпяващи присъдите си в Софийския затвор, се друсат, дневно се продават по над 50 грама кокаин, тройно повече амфетамин и стотици дози хероин. Тук се говори, че за отминалите великденски празници организацията на Семерджиев е пласирала половин килограм кокаин на дребно зад решетките – сами изчислете какъв е мащабът на бизнеса“, издава пандизчия от Софийския затвор.

Твърди се, че наркоимперията на татуирания убиец на пътя Георги Семерджиев зад решетките е снабдявана със стока всяка седмица, като за доставките се грижат приближени до бившия футболист бандити с прякори Бат Славе и Митко Мръсния. Наркотиците влизат през кухнята на Софийския затвор чрез доставките на храна и с помощта на няколко надзиратели. Според слух, който се разпространява сред лишените от свобода, няколко надзиратели също вкарват наркотици и контролират почти изцяло бизнеса с марихуана. Тревата се продава от дилъри на Семерджиев, които пласират кокаин, амфетамин и хероин, и които вършат услуга на надзирателите.

„Печалбата от леката дрога отива за няколко надзирателя от свита на Ивайло Йорданов, а лишените от свобода, които пласират стоката им, са оставяни необезпокоявано да продават всякакви видове дрога. Забранена единствено да се пласира фентанил, за да няма смъртни случаи", свидетелства затворник изтърпяващ присъда в Софийския затвор.

След като преди седмица Георги Семерджиев беше конвоиран в затвора в Бобов дол, лишените от свобода в Софийския затвор очакват бандата му да се разпадне и други гангстери с авторитет и с връзки в затворническата администрация да заемат овакантената ниша.

През последните дни обаче режимът в Централния затвор в София е изключително затегнат, тъй като тече проверка сред надзирателите, разпоредена на шефа на затвора Борислав Чорбански лично от правосъдния министър Георги Георгиев. Разправят, че Чорбански имал неофициална среща с Георгиев, на която му споделил, че част от надзирателите в Софийския затвор, ползващи се протекциите на Главна дирекция Изпълнения на наказанията Ивайло Йорданов, са подпомагали наркомрежата на Семерджиев.

ТЪРГУВАШЕ С НАРКОТИЦИ И ПРЕДИ НАДРУСАН ДА ПРЕГАЗИ ДВЕ МОМИЧЕТА

Бившият футболист Георги Семерджиев от години е забъркан в търговията с наркотици в София, но наркобизнесът му секна през лятото на 2022 г., когато дрогиран помете с мощния си джип пешеходките Христина Дилева и Хариет Стефанович на столичния бул. „Черни връх“.

След като Семерджиев беше арестуван цяло денонощие след двойното убийство на пътя, стана ясно, че той е бил закрилян от десетки полицаи през годините и че през 2015 г. е бил задържан с 10 кила амфетамин, открити в дома му в София. Тогава обаче се е измъкнал от затвора, след като е станал защитен свидетел на Специализираната прокуратура срещу бандата на сина на Йоско Костинбродския.

Хора от ъндърграунда разкриват, че Георги Семерджиев е ползвал автомивката си в подземния гараж на хотел „Маринела“ в София като наркодепо, откъдето с кокаин и амфетамин са се зареждали дилърите му. Татуираният джигит има и други сблъсъци със закона отпреди катастрофата с два трупа – през 2010 г. той беше арестуван заради участие в черно тото – манипулиране на резултати от футболни мачове. Семерджиев обаче изкара едва 72 часа в ареста, след което беше освободен, без срещу него да бъде образувано дело от прокуратурата.

