Убиецът с АТВ-то Никола Бургазлиев вдигнал купон за свободата си Келешът, който погуби майка с дете на тротоар в Слънчев бряг, редовно употребявал наркотици https://crimes.bg/kriminalno/ubiecat-s-atv-to-nikola-burgazliev-vdignal-kupon-za-svobodata-si-3/171856 Crimes.bg

Полицейският син Никола Бургазлиев, който на 14 август помете с АТВ 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й дете Мартин и още трима на тротоара в курортния комплекс Слънчев бряг, е организирал купон в дома си два дни след ужасяващата катастрофа, разкриват хора от Несебър.

На 16 август Районният съд в Несебър скандално пусна на свобода 18-годишния Никола, чиито родители Георги Бургазлиев и Роса Ралева са дългогодишни служители на полицията в морския град. Това предизвика бурна реакция и протести, а вследствие на шумния обществен натиск разследването беше поето от Националната следствена служба след заповед на главния прокурор Борислав Сарафов. Дни по-късно Никола Бургазлиев беше закопчан и въдворен в ареста от съда в Бургас.

„Часове, след като съдът в Несебър го пусна на свобода, Никола вдигна бурен купон в дома си, на който са присъствали над 15 човека – агитката, която го подкрепяше пред съда в морския град. Полицейският син и компанията му са се наливали с алкохол и са вдигали наздравици, докато пометените от него майка с дете берат душа в болницата“, възмущават се в Несебър от цинизма на Бургазлиев.

В сряда 35-годишната Христина почина в УМБАЛ – Бургас, след като сърцето й спря да бие. Младата майка беше в мозъчна смърт, а животът й се поддържаше с медицинска апаратура.

Цели две седмици след жестоката катастрофа стана известно, че 18-годишният келеш, е шофирал АТВ-то под въздействие на марихуана. Наличието на дрога в кръвта на Бургазлиев беше установено в лабораторията на ВМА, а непосредствено след катастрофата на 14 август данните от драг теста на полицейския син сочеха, че той не е употребявал наркотици. Твърди се, че полицай от Несебър, присъствал на първоначалния оглед, е дал проба за наркотици вместо Бургазлиев, тъй като младежът е бил видимо неадекватен и под въздействието на опиати.

„Публична тайна в Несебър е, че Никола всеки ден употребява леки наркотици – пуши трева и вдишва балони с райски газ“, разказват съученици на полицейския син.

Същевременно от Института за пътна безопасност излязоха с шокиращи разкрития за нарушения на регистрацията на АТВ-то в Слънчев бряг. Според доклада на неправителствената организация бъгито, с което бе предизвикана тежката катастрофа, е регистрирано с нередовни документи и незаконно се е отдавало под наем. Техническият преглед също е бил фалшив.

Въпросното АТВ е било регистрирано от МВР, въпреки че не отговаря на нормативните изисквания. Представено е типово одобрение за съвсем различно електрическо превозно средство, без валидно европейско типово одобрение. По регистрационен талон е посочено, че превозното средство е с мощност 4 kW и маса до 580 кг. Реалните характеристики обаче показват почти двойно по-висока мощност – 7 kW и маса от 920 кг. Това е драстично разминаване. Превозното средство е било отдавано под наем, въпреки че е регистрирано неправомерно с фалшиви данни.

Налице е сериозен пропуск в контролната система, след като АТВ-то е преминало технически преглед въпреки разминаванията между декларираните и реалните му технически характеристики.“, се казва в доклада на Института по пътна безопасност.

До този момент няма задържан представител на фирмата, която отдава под наем АТВ-на в Слънчев бряг – „Съмър турс“ ЕООД, въпреки данните за фалшива регистрация и технически прегледи. Управител на дружеството е бургазлията Димитър Шомилов.

„Разполагаме с множество сигнали за инциденти, които не са официално регистрирани, но са свързани със същото превозно средство или с подобни нерегламентирано действащи АТВ-та в Слънчев бряг. Имало е няколко потулени катастрофи с пострадали, налице са данни за системната корупция и бездействие в държавните институции, свързани с регистрацията, контрола и безопасността на пътя“, се твърди в доклада на Института по пътна безопасност.

Очаква се следващите дни обвинението срещу Никола Бургазлиев да бъде преквалифицирано заради смъртта на 35-годишната Христина Здравкова и откритите наркотици в урината и кръвта му. От държавното обвинение ще настояват полицейският син да влезе в затвора за поне 10 години

Източник: Уикенд