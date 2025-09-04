Детският психолог Иван Игов: Трябва да дадем възможност на децата да бъдат интересни по различен начин

Тийнейджъри се качиха на 200-метров кран на строеж в столицата, а родителите им ще получат санкции за действията на децата си. Стана ясно, че родителите са знаели за хобитата на децата им за опасни селфита. Каква е ролята на родителите и тяхната отговорност в такива ситуации?

Детският психолог Иван Игов смята, че не става със забрани.

Има един проблем на юношеската възраст, когато едно дете трябва да реши кой съм аз и към кого принадлежа и за да разбера кой съм аз, трябва да се огледам в очите на другите, като направя нещо, с което да ме забележат. Преди забелязването беше в класната стая, на улицата, в махалата. Сега целият свят може да те забележи, когато правиш посткаст от най-високата част в София.

На въпроса как се справят с чувството за самосъхранение психологът смята, че явно не се справят - "В един момент изведнъж изтрезняват и разбират, че не са на мястото, където трябва. Такъв проблем съществува отдавна, има и много такива примери - французинът Робер, който без предпазване, се катери по всякакви сгради".

Според Игов трябва да дадем възможност на децата да бъдат интересни по различен начин. Някои го правят със спорта - много деца носят медали чрез олимпийски игри. За останалите трябва да измислим други неща - да покажат кои са те - родителите трябва да обърнат внимание.

Ако децата повече знаят за това какво може да им се случи, как може да се провалят в това нещо, как може да те обземе паник атака като се качиш горе - за това трябва да се говори. Не става със забрани, според Игов. Децата винаги ще правят това, ако не им помогнем да намерят алтернатива, смята още психологът.